Pelosi atterrit en Malaisie au milieu des tensions liées à son voyage à Taïwan

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est arrivée mardi en Malaisie pour la deuxième étape de sa tournée asiatique qui est éclipsée par une escale prévue à Taïwan.

Pelosi et sa délégation ont atterri sur une base aérienne à Kuala Lumpur. Elle a rencontré le président de la chambre basse Azhar Azizan Harun au Parlement et a participé à un déjeuner avec le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob.

Pelosi a publié une déclaration sur sa visite mardi, écrivant : « Aujourd’hui, notre délégation du Congrès a été honorée d’être reçue par le Premier ministre Ismail Sabri et le ministre des Affaires étrangères Saifuddin. -Pacifique.”

Pelosi a déclaré que ses discussions avec les dirigeants malais “incluaient les défis de sécurité, les opportunités économiques et les priorités de gouvernance”.

« Lors de chacune de nos réunions, nous avons exprimé notre appréciation pour le vote de la Malaisie aux Nations Unies sur l’agression de la Russie et leur leadership au sein de l’ASEAN sur la répudiation de la Birmanie pour sa répression meurtrière contre la dissidence », a déclaré Pelosi. “Nos conversations sur la gouvernance ont porté sur l’intégrité au sein du gouvernement, la résolution de la crise climatique et la lutte contre le COVID. Nous avons convenu de continuer à collaborer sur nos intérêts communs en matière de sécurité, nos priorités économiques, le commerce, la traite des êtres humains et les problèmes climatiques.”

Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle, les médias locaux de Taïwan ont rapporté que Pelosi arrivera à Taipei mardi soir. Elle deviendrait la plus haute élue américaine à visiter en plus de 25 ans.

La nouvelle du voyage de Pelosi n’a pas plu à la Chine, qui considère Taiwan comme faisant partie de son territoire et tout voyage d’un haut responsable américain comme une confirmation du soutien américain à l’indépendance de l’île.

La Chine a déclaré que son armée “ne restera jamais les bras croisés” si Pelosi poursuit sa visite. Les menaces de représailles de la Chine ont fait craindre une nouvelle crise dans le détroit de Taiwan, qui sépare les deux parties, qui pourrait bouleverser les marchés mondiaux et les chaînes d’approvisionnement.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle ne s’enfermerait pas dans les « bruits de sabre » de la Chine.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a minimisé l’importance des menaces.

“Nous ne devrions pas être, en tant que pays, nous ne devrions pas être intimidés par cette rhétorique ou ces actions potentielles. C’est un voyage important pour l’orateur et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour la soutenir, ” a déclaré Kirby aux journalistes.

Le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a célébré l’arrivée potentielle de Pelosi sans confirmer le voyage du président de la Chambre.

“Nous accueillons toujours chaleureusement les visites dans notre pays d’invités étrangers distingués”, a-t-il déclaré.

