Pelosi arrive en Malaisie, les tensions montent à propos de la visite à Taiwan

Kuala Lumpur, Malaisie –

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée mardi en Malaisie pour la deuxième étape d’une tournée asiatique qui a été éclipsée par une escale prévue à Taïwan, ce qui aggraverait les tensions avec Pékin qui revendique l’île autonome comme son propre territoire.

L’avion transportant Pelosi et sa délégation a atterri sur une base de l’armée de l’air sous haute sécurité. Elle a appelé le président de la chambre basse Azhar Azizan Harun au Parlement et a ajourné pour un déjeuner-rencontre avec le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob.

Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle, les médias locaux de Taïwan ont rapporté que Pelosi arrivera à Taipei mardi soir, devenant ainsi le plus haut responsable élu américain à visiter depuis plus de 25 ans. Le United Daily News, Liberty Times et China Times – les trois plus grands journaux nationaux de Taiwan – ont cité des sources non identifiées comme disant qu’elle s’envolerait pour Taipei et passerait la nuit après avoir visité la Malaisie.

La Chine, qui considère Taïwan comme une province renégat à annexer par la force si nécessaire, a mis en garde contre les répercussions, affirmant que son armée “ne restera jamais les bras croisés” si Pelosi poursuit sa visite. Les menaces de représailles de la Chine ont fait craindre une nouvelle crise dans le détroit de Taiwan, qui sépare les deux parties, qui pourrait bouleverser les marchés mondiaux et les chaînes d’approvisionnement.

La Maison Blanche a dénoncé lundi la rhétorique de Pékin, affirmant que les États-Unis n’avaient aucun intérêt à approfondir les tensions avec la Chine et “ne prendront pas l’appât ni ne se livreront à des bruits de sabre”.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a souligné que la décision de visiter ou non l’île autonome appartenait finalement à Pelosi. Il a noté que les membres du Congrès se sont régulièrement rendus à Taiwan au fil des ans.

Kirby a déclaré que les responsables de l’administration craignaient que Pékin puisse utiliser la visite comme excuse pour prendre des mesures de représailles provocatrices, y compris des actions militaires telles que des tirs de missiles dans le détroit de Taiwan ou autour de Taiwan, ou des sorties aériennes dans l’espace aérien de l’île et des opérations navales à grande échelle. exercices dans le détroit.

“En termes simples, il n’y a aucune raison pour Pékin de transformer une visite potentielle conforme à la politique américaine de longue date en une sorte de crise ou de l’utiliser comme prétexte pour augmenter l’activité militaire agressive dans ou autour du détroit de Taiwan”, a déclaré Kirby.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également exhorté la Chine à “agir de manière responsable” au cas où Pelosi poursuivrait sa visite.

“Si l’orateur décide de se rendre et que la Chine essaie de créer une sorte de crise ou d’aggraver les tensions, ce serait entièrement sur Pékin”, a-t-il déclaré aux journalistes au siège de l’ONU à New York. “Nous les recherchons, au cas où elle déciderait de visiter, d’agir de manière responsable et de ne pas s’engager dans une escalade à l’avenir.”

Des responsables américains ont déclaré que l’armée augmenterait ses mouvements de forces et d’actifs dans la région indo-pacifique si Pelosi se rendait à Taiwan. Le porte-avions de la marine américaine USS Ronald Reagan et son groupe de frappe se trouvaient lundi dans la mer des Philippines, selon des responsables qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations militaires.

Le Reagan, le croiseur USS Antietam et le destroyer USS Higgins ont quitté Singapour après une escale au port et se sont déplacés vers le nord jusqu’à leur port d’attache au Japon. Le porte-avions dispose d’une gamme d’avions, y compris des avions de chasse et des hélicoptères F/A-18, ainsi que des systèmes radar sophistiqués et d’autres armes.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après que les communistes ont remporté une guerre civile sur le continent. Les États-Unis entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan même s’ils reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine.

Pékin considère le contact officiel américain avec Taiwan comme un encouragement à rendre permanente l’indépendance de facto de l’île, vieille de plusieurs décennies, une étape que les dirigeants américains disent ne pas soutenir. Pelosi, chef de l’une des trois branches du gouvernement américain, serait le plus haut responsable américain élu à se rendre à Taiwan depuis le président Newt Gingrich en 1997.

Pelosi a lancé lundi sa tournée asiatique à Singapour, mais sa prétendue visite à Taïwan a suscité des inquiétudes dans la région.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong “a souligné l’importance de relations stables entre les États-Unis et la Chine pour la paix et la sécurité régionales” lors de discussions avec Pelosi, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la ville-État. Cela a été repris par le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi à Tokyo, qui a déclaré que des liens stables entre les deux puissances rivales “sont également extrêmement importants pour la communauté internationale”.

Les Philippines ont exhorté les États-Unis et la Chine à être des “acteurs responsables” dans la région. “Il est important que les États-Unis et la Chine assurent une communication continue pour éviter toute erreur de calcul et une nouvelle escalade des tensions”, a déclaré la porte-parole des Affaires étrangères, Teresita Daza.

La Chine n’a cessé d’augmenter la pression diplomatique et militaire sur Taiwan. La Chine a coupé tout contact avec le gouvernement taïwanais en 2016 après que le président Tsai Ing-wen a refusé d’approuver son affirmation selon laquelle l’île et le continent forment ensemble une seule nation chinoise, le régime communiste de Pékin étant le seul gouvernement légitime.

Jeudi, Pelosi doit rencontrer le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo à Séoul pour des entretiens sur la sécurité dans la région indo-pacifique, la coopération économique et la crise climatique, selon le bureau de Kim. Pelosi doit également se rendre au Japon, mais on ne sait pas quand elle s’y rendra.



—————-



Les journalistes d’Associated Press Jim Gomez à Manille, aux Philippines, et Mari Yamaguchi à Tokyo ont contribué à ce rapport