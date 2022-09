Pelosi arrive en Arménie au milieu d’un conflit meurtrier

La démocrate a déclaré que sa visite traduisait le soutien américain à Erevan

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, a atterri samedi en Arménie après plusieurs jours d’affrontements entre les militaires arméniens et azerbaïdjanais. Le bureau de Pelosi a déclaré que le voyage favoriserait la fin d’un différend frontalier qui a éclaté en conflit deux fois au cours des deux dernières années.

Pelosi est arrivé à Erevan samedi après-midi et s’est dirigé directement vers des pourparlers avec le Premier ministre Nikol Pashinyan. Elle était accompagnée des représentants démocrates Frank Pallone, Anna Eshoo et Jackie Speier, les deux derniers étant d’origine arménienne.

Selon un communiqué de presse de son bureau, Pelosi rencontrera des chefs de gouvernement, des responsables de la sécurité et des membres de la société civile à Erevan, et “transmettre le soutien fort et continu des États-Unis” pour un règlement du conflit du Haut-Karabakh.

La région du Haut-Karabakh, peuplée principalement d’Arméniens de souche, a cherché à se séparer de l’Azerbaïdjan au début des années 1990. Bakou revendique le territoire comme sien, tandis qu’Erevan soutient sa candidature à l’indépendance. Les deux pays ont mené une guerre de 44 jours dans la région en 2020, qui s’est terminée par un cessez-le-feu négocié par la Russie.

Cependant, les combats ont de nouveau éclaté mardi, l’Arménie accusant l’Azerbaïdjan de lancer des frappes d’artillerie et de drones à travers sa frontière. Bakou, quant à lui, a affirmé qu’il ne faisait que répondre à la demande d’Erevan “provocation.” Des dizaines de soldats des deux côtés ont été tués au cours des deux jours suivants, jusqu’à ce que Pashinyan demande l’aide de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie, après quoi l’Azerbaïdjan a proposé une trêve.

Pashinyan a déclaré vendredi que le nombre de morts arméniens dans les affrontements avait atteint au moins 135, tandis que le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré vendredi avoir perdu 71 soldats.

Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigory, a remercié “communauté internationale” pour obtenir la trêve, sans préciser davantage quels pays étaient impliqués. Avec la France et les États-Unis, la Russie copréside le groupe de médiateurs de Minsk, qui a passé des décennies à tenir des pourparlers de paix entre Bakou et Erevan.

Les États-Unis, et la circonscription électorale de Pelosi en particulier, abritent une importante diaspora arménienne, qui a appelé Washington à soutenir leur patrie après le déclenchement de la dernière série de combats.