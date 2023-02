Pelosi approuve Schiff pour le Sénat de Californie si Feinstein ne se présente pas

L’ancienne présidente de la Chambre, la représentante Nancy Pelosi, a approuvé jeudi son collègue représentant démocrate de Californie, Adam Schiff, dans la course déjà compétitive au Sénat de 2024 pour le siège actuellement occupé par Dianne Feinstein.

Mais Pelosi a déclaré qu’elle n’approuverait Schiff que si Feinstein, qui, à 89 ans, est le sénateur en exercice le plus âgé, décide de ne pas se faire réélire.

Si Feinstein se présente pour un autre mandat, alors “elle a tout mon soutien”, a déclaré Pelosi, 82 ans, qui a démissionné en novembre en tant que leader démocrate de longue date de la Chambre après que les républicains ont remporté la majorité à la chambre en novembre. élections de mi-mandat.

Un porte-parole du bureau de Feinstein n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la déclaration de Pelosi.

“Si elle décide de ne pas se présenter, je soutiendrai le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, qui connaît bien le lien entre une démocratie forte et une économie forte”, a déclaré Pelosi dans un communiqué publié par la campagne sénatoriale de Schiff jeudi matin.

“Dans son service à la Chambre, il s’est concentré sur le renforcement de notre démocratie avec justice et sur la construction d’une économie qui fonctionne pour tous”, a déclaré Pelosi.

Pelosi a déclaré que Schiff, 62 ans, qui s’est présenté pour la première fois au Congrès en 2000, a consacré sa vie au service public. “Chaque fois que j’ai demandé à Adam de mener une lutte acharnée contre les forces extrémistes, il a répondu avec intégrité, force et succès”, a-t-elle déclaré.

L’approbation intervient une semaine après que Schiff, l’ancien président de la commission du renseignement de la Chambre, a lancé sa candidature au siège convoité de Feinstein au Sénat. Son annonce l’a présenté comme un combattant contre les républicains et a joué son rôle unique de principal responsable de la destitution lors du premier procès au Sénat de l’ancien président Donald Trump. Pelosi l’avait choisi pour ce rôle, qui s’est soldé par l’acquittement de Trump par le Sénat dirigé par le GOP.

“Ils ne vont pas s’arrêter. Nous devons les arrêter. C’est pourquoi je me présente au Sénat américain”, a déclaré Schiff dans une vidéo de lancement de campagne.

Feinstein, quant à elle, n’a pas encore dit si elle se représentera ou prendra sa retraite à la fin de son mandat. Sa campagne au Sénat peu d’argent au cours des derniers mois de l’année dernière, les récents documents de campagne montrent, un signal pour certains qu’elle ne se prépare peut-être pas pour une autre course.

Schiff n’a pas été le premier démocrate à se lancer dans la course au siège de Feinstein. La représentante démocrate Katie Porter a annoncé le 10 janvier qu’elle se présenterait au Sénat de Californie, obtenant l’approbation de la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass.

L’annonce de Pelosi par le biais de la campagne de Schiff a commencé par des éloges enthousiastes pour Feinstein et sa longue carrière en politique.

“Depuis son élection au Sénat en 1992, la sénatrice Feinstein a réalisé un bilan législatif remarquable, toujours au service de la Californie et honorant avec force son serment de protéger et de défendre”, a déclaré Pelosi. Elle a fait référence au travail de Feinstein sur l’interdiction des armes d’assaut de 1994, ainsi que sur la loi sur la violence contre les femmes et la loi sur le respect du mariage, entre autres faits saillants.

“L’Amérique est à la croisée des chemins. Nous pouvons continuer à élever nos communautés, renforcer notre économie et défendre notre démocratie – ou laisser les républicains faire reculer nos progrès, menacer nos libertés et accorder des allégements fiscaux aux riches intérêts spéciaux”, a déclaré Pelosi. “En 2024, la lutte pour l’avenir de l’Amérique est sur le bulletin de vote.”