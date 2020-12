Lundi, la Chambre adoptera un projet de loi donnant aux Américains résistants à la pandémie de coronavirus des chèques de relance de 2000 $, augmentant considérablement les paiements des chèques de 600 $ qui seront distribués dans le cadre d’un programme de secours COVID-19 que le président Donald Trump a promulgué dimanche soir.

Le projet de loi nécessitera le soutien des deux tiers des membres de la Chambre présents, laissant le résultat du projet de loi incertain car de nombreux législateurs sont toujours de retour dans leur district d’origine et certains sont incapables de voyager en raison du diagnostic du COVID-19 ou des quarantaines. La semaine dernière, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie, a bloqué une demande de consentement unanime des démocrates pour augmenter les chèques de relance de 600 $ à 2000 $ alors que Trump exigeait que le Congrès approuve des chèques de relance plus élevés.

« Le président doit immédiatement appeler les républicains du Congrès à mettre fin à leur obstruction et à se joindre à lui et aux démocrates pour soutenir notre législation autonome pour augmenter les chèques de paiement direct à 2 000 dollars », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans un communiqué dimanche soir. « Chaque vote républicain contre ce projet de loi est un vote pour nier les difficultés financières auxquelles les familles sont confrontées et pour refuser au peuple américain le soulagement dont il a besoin. »

Le vote de lundi marque un test pour les républicains, qui se sont opposés à une augmentation des dépenses gouvernementales, alors même que Trump a insisté pour que les chèques soient portés à 2000 dollars par adulte et à 4000 dollars par couple. Le Comité mixte non partisan sur la fiscalité du Congrès a estimé que l’augmentation des paiements à 2 000 dollars par adulte coûterait près de 464 milliards de dollars. La division entre les républicains du Congrès et le président survient à un moment où Trump compte sur les conservateurs pour l’aider dans sa bataille malavisée sur les résultats de l’élection.

La semaine prochaine, le Congrès se réunira en session conjointe pour compter officiellement les votes du Collège électoral, une journée qui devrait susciter des protestations car Trump espère que les républicains s’opposeront aux certificats dans certains États dans ce qui finirait certainement par être un effort raté pour annuler les résultats des élections.

Les chèques augmentés étaient une demande directe de Trump, l’un des nombreux éléments politiques qui ont conduit le président à critiquer fortement le paquet – malgré que sa propre administration négocie la législation avec le Congrès dans le cadre d’un vaste programme de dépenses du gouvernement. Il a qualifié la législation de «honte», ce qui a fait craindre que le président ne signe pas le projet de loi. Ses critiques et le retard dans la signature de la loi ont entraîné l’expiration de l’assurance-chômage élargie pour des millions d’Américains au chômage, retardant leur prochain chèque. L’opposition de Trump a également été une gifle pour de nombreux républicains qui ont voté en faveur de la mesure après que son administration lui ait donné le feu vert.

Trump a fini par signer dimanche soir le paquet de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars, qui était attaché à un projet de loi de dépenses du gouvernement de 1,4 billion de dollars, pour éviter la fermeture du gouvernement. Il a averti qu’il renverrait la mesure avec des révisions, bien que les démocrates de la Chambre aient déjà déclaré qu’ils n’accepteraient pas les demandes du président. Le processus, connu sous le nom de demande d’annulation, gèlerait temporairement certains fonds mis en évidence par le président pendant 45 jours. Si le Congrès n’accepte pas les changements, les fonds seront débloqués après cette période.

« En tant que président, j’ai dit au Congrès que je souhaitais beaucoup moins de dépenses inutiles et plus d’argent pour le peuple américain sous la forme de chèques de 2000 dollars par adulte et de 600 dollars par enfant », a déclaré Trump dans un communiqué dimanche. « Je signe ce projet de loi pour restaurer les allocations de chômage, arrêter les expulsions, fournir une aide au loyer, ajouter de l’argent pour les PPP, ramener nos travailleurs aériens au travail, ajouter beaucoup plus d’argent pour la distribution de vaccins, et bien plus encore. »

Les républicains de Capitol Hill, pris entre un vote pour approuver le stimulus qu’ils pensaient être populaire et un président qui semblait déterminé à saper la mesure après son approbation, ont semblé pousser un soupir de soulagement après que Trump a signé le paquet.

« Je suis heureux que le peuple américain reçoive cette aide indispensable alors que notre nation continue de lutter contre cette pandémie », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, dans un communiqué dimanche soir.

Le programme de secours fournit jusqu’à 600 $ en chèques de relance directs à des millions d’Américains et étend les allocations de chômage, ainsi qu’un programme destiné à aider les petites entreprises à conserver leurs employés pendant la pandémie de coronavirus. Le projet de loi était le cinquième adopté par le Congrès depuis le début de la pandémie il y a près d’un an et le résultat d’intenses négociations ces derniers jours alors que les législateurs et leur personnel travaillaient sur un compromis qui a suscité des critiques de l’extrême droite pour son coût trop élevé et de l’extrême gauche. qui a dit que cela n’allait pas assez loin pour aider les Américains.

Le différend entre Trump et les législateurs est survenu alors que la pandémie de coronavirus poursuit sa marche hivernale à travers les États-Unis, augmentant considérablement les infections et les décès.

Si le projet de loi sur le chèque de relance de 2000 dollars est adopté à la Chambre, il est peu probable que la mesure reçoive le soutien des républicains qui contrôlent le Sénat malgré les demandes de Trump.

Pendant des mois, les républicains ont exprimé leurs inquiétudes face à l’augmentation des dépenses gouvernementales et un vote sur cette mesure obligera les législateurs conservateurs à se retrouver dans une position inconfortable: soit céder leurs objections de longue date, soit ignorer une demande clé du président au cours des dernières semaines de son mandat.

Les républicains sont également dans une situation difficile sur une autre mesure lundi alors qu’ils envisagent de passer outre le veto du président sur le projet de loi annuel sur la défense nationale.

Le projet de loi, un paquet de 741 milliards de dollars pour la sécurité nationale, augmentera les salaires des soldats, dirigera l’achat d’armes et établira des politiques militaires. Le président a exprimé son opposition à la mesure en grande partie sur deux dispositions clés: une inclusion qui renommerait certaines bases militaires qui honorent les chefs militaires confédérés et le refus du Congrès d’inclure un langage qui priverait les entreprises de médias sociaux des protections dont elles bénéficient en vertu de l’article 230 des Communications. Loi sur la décence.

De nombreux républicains de la Chambre devraient se joindre aux démocrates lundi pour passer outre au président – marquant la première fois que la chambre aura réprimandé l’un des veto de Trump.

Contribution: Rebecca Morin et Courtney Subramanian