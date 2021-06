Pelosi annonce une nouvelle enquête sur l’émeute meurtrière du Capitole après le blocage d’une enquête indépendante

NANCY Pelosi a annoncé une nouvelle enquête sur l’émeute meurtrière du Capitole.

Le nouveau comité intervient après que le Sénat a voté plus tôt ce mois-ci pour bloquer la législation visant à former une commission indépendante bipartite enquêtant sur l’attaque des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Pelosi a annoncé la nouvelle enquête jeudi matin Crédit : MSNBC

Pelosi a déclaré par la suite que la Chambre intensifierait les enquêtes sur l’émeute, au cours de laquelle une foule violente a envahi la police, a fait irruption dans le bâtiment et a recherché des législateurs pour tenter d’empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

Le nouveau comité restreint mettra les démocrates majoritaires en charge de l’enquête.

Jeudi, la présidente de la Chambre a qualifié l’émeute de « l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre pays » et a insisté sur le fait que son comité enquêterait sur « les faits et les causes de l’attaque ».

Elle a ajouté que le groupe aura « le temps qu’il faudra » pour enquêter.

Plus de trois douzaines de républicains à la Chambre et sept républicains au Sénat ont déclaré qu’ils voulaient éviter une enquête partisane, et ils ont soutenu la législation pour former une commission, qui aurait été calquée sur un panel similaire qui a enquêté sur les attaques terroristes du 11 septembre.

Pourtant, ces chiffres n’étaient pas assez forts pour surmonter l’opposition du GOP au Sénat, où le soutien de 10 républicains est nécessaire pour adopter la plupart des projets de loi si tous les démocrates votent oui.

Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il pourrait organiser un deuxième vote après que la législation n’ait pas progressé le mois dernier, mais rien n’indique que les démocrates puissent obtenir le soutien nécessaire de trois républicains supplémentaires.

Pelosi a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Chambre « ne peut plus attendre » et procéderait à une enquête. Elle a alors dit qu’elle envisageait un comité restreint ou qu’un comité existant mène l’enquête.

De nombreux républicains ont clairement indiqué qu’ils voulaient passer à autre chose après l’attaque du 6 janvier, écartant les nombreuses questions sans réponse sur l’insurrection, y compris comment le gouvernement et les forces de l’ordre ont manqué des renseignements menant aux émeutes et le rôle de Trump avant et pendant le insurrection.

Certains républicains sont allés jusqu’à minimiser la violence, l’un suggérant que les émeutiers ressemblaient à des touristes et un autre insistant sur le fait qu’une femme, Ashli ​​Babbitt, qui a été tuée par balle ce jour-là alors qu’elle tentait de s’introduire par effraction dans la chambre de la Chambre par une fenêtre était » réalisé. »

La semaine dernière, 21 républicains ont voté contre l’attribution de médailles d’honneur à la police du Capitole et à la police métropolitaine pour les remercier de leur service ce jour-là.

Des dizaines de ces officiers ont subi des blessures, notamment des brûlures chimiques, des lésions cérébrales et des fractures.

Sept personnes sont mortes pendant et après les émeutes, dont Babbitt, trois autres partisans de Trump décédés d’urgences médicales et deux policiers qui se sont suicidés dans les jours qui ont suivi.

Un troisième officier, l’officier de police du Capitole Brian Sicknick, s’est effondré et est décédé plus tard après s’être engagé avec les manifestants, mais un médecin légiste a déterminé qu’il était décédé de causes naturelles.