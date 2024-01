Pelosi affirme que certains manifestants appelant au cessez-le-feu à Gaza sont liés à la Russie : NPR

basculer la légende Andy Kropa/Invision/AP

La représentante Nancy Pelosi, démocrate de Californie, a suggéré dimanche que certains manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza pourraient être liés à la Russie et a exhorté le FBI à enquêter.

Dans une interview avec la présentatrice Dana Bash sur CNN État de l’Unionl’ancienne présidente de la Chambre a déclaré, sans apporter de preuves, qu’elle pensait que certains manifestants étaient liés au président russe Vladimir Poutine.

“Le fait qu’ils appellent à un cessez-le-feu est le message de M. Poutine”, a-t-elle déclaré. “Ne vous y trompez pas, cela est directement lié à ce qu’il aimerait voir. Même chose avec l’Ukraine. Il s’agit du message de Poutine. Je pense que certains de ces manifestants sont spontanés, organiques et sincères. Certains, je pense, sont liés à la Russie. Et je dis cela après avoir regardé cela depuis longtemps maintenant, comme vous le savez. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que certains manifestants anti-guerre étaient des plantes, Pelosi a répondu : “Je ne pense pas que ce soient des plantes. Je pense que certains financements devraient faire l’objet d’une enquête. Et je veux demander au FBI d’enquêter sur ce sujet.”

Les commentaires de la députée répondaient à des questions lui demandant si elle était préoccupée par les difficultés d’organisation des démocrates, compte tenu de la colère des électeurs face au soutien du président Biden à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza et à son refus d’appeler à un cessez-le-feu.

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, les attaques israéliennes ont tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les responsables de la santé de Gaza, dont la plupart sont des femmes et des enfants et des personnes déplacées. environ 85 % des personnes sur le territoire. Les militants du Hamas ont tué quelque 1.200 personnes en Israël lors de l’attaque du 7 octobre et ont capturé quelque 250 otages, dont une centaine sont encore en vie et détenus, selon les responsables israéliens.

“Ce que nous devons faire, c’est essayer de mettre un terme aux souffrances et aux commérages”, a déclaré Pelosi. “Il s’agit de femmes et d’enfants. Les gens n’ont pas d’endroit où aller. Alors abordons ce problème.”

Le Council on American-Islamic Relations (CAIR), une organisation de défense des droits musulmans, a condamné les commentaires de Pelosi, les qualifiant de « diffamations sans fondement » qui, selon le groupe, font écho à des messages destinés à déshumaniser le peuple palestinien.

“Nous sommes profondément troublés par les commentaires de l’ancienne présidente de la Chambre, Pelosi”, a déclaré Nihad Awad, directeur exécutif national du CAIR. a déclaré dans un communiqué. “L’affirmation de la représentante Pelosi selon laquelle certains des Américains qui protestent pour un cessez-le-feu à Gaza travaillent avec Vladimir Poutine semble illusoire et son appel au FBI pour qu’il enquête sur ces manifestants sans aucune preuve est carrément autoritaire.”

En réponse à la demande de commentaires de NPR, un porte-parole de la représentante Pelosi a maintenu ses commentaires, ajoutant que Pelosi a toujours soutenu le droit des Américains d’exprimer leurs opinions par le biais de manifestations pacifiques.

“Comme l’a dit la présidente Pelosi sur CNN, nous devons nous concentrer sur l’arrêt des souffrances à Gaza, et elle continuera d’exiger que tous les otages soient libérés maintenant”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Informée par trois décennies au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, la Présidente Pelosi est parfaitement consciente de la façon dont les adversaires étrangers s’immiscent dans la politique américaine pour semer la division et avoir un impact sur nos élections, et elle souhaite voir une enquête plus approfondie avant les élections de 2024.”