NANCY Pelosi a accusé Donald Trump d' »humilier les États-Unis » en se pliant à la volonté de Vladimir Poutine avant la rencontre de Joe Biden avec le président russe.

Le président de la Chambre a déclaré dimanche que l’ancien président s’était « incliné, s’était occupé de Poutine d’une manière humiliante pour les États-Unis ».

Poutine a ri samedi lorsqu’on lui a demandé s’il était un » tueur » lors d’une interview dans laquelle il a fait l’éloge de » l’extraordinaire » Donald Trump et a qualifié Joe Biden de politicien de carrière Crédit : AP

Pelosi a qualifié le dirigeant russe de « voyou » dont Trump était à la « merci » et a insisté sur le fait qu’il « allait rencontrer un président très différent » à Biden.

Les deux dirigeants mondiaux doivent se rencontrer à la Villa La Grange au bord du lac Léman le 16 juin.

Pelosi a ajouté : « Je pense qu’il va rencontrer un président très différent de celui qui était à la merci de Poutine. »

Elle a déclaré à CNN : « En ce qui concerne sa rencontre avec Poutine, je pense qu’il devrait le rencontrer. »

Pelosi a ajouté: « Ils devraient avoir une ligne de communication. Et des problèmes comme la cybersécurité et l’énergie, bien sûr, ne sont pas nécessairement sur la table lors de cette réunion, mais sont la réalité à laquelle nous devons faire face.

« Et l’énergie et la cybersécurité sont probablement deux éléments qui pourraient survenir lors de cette réunion, mais pour lesquels nous devons être préparés, qu’ils le fassent ou non. Maintenant, faisons simplement un contraste.

« L’ancien président des États-Unis, pour une raison quelconque, que les Russes aient eu une influence personnelle, politique ou financière sur lui, s’est incliné, a servi Poutine d’une manière humiliante pour les États-Unis d’Amérique.

« Et quand Poutine entend parler de certaines des violations des droits de son propre peuple, il rit. C’est un voyou. C’est un voyou.

« Mais il est à la tête d’un État important en termes de problèmes que vous soulevez. Le président devrait le rencontrer, et je pense qu’il va rencontrer un président très différent de celui qui était à la merci de Poutine.

« Je suis très fier du fait que le président [Biden] est en Europe en train de dire que nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour le climat. Nous sommes de retour pour une société ouverte. »

Poutine a ri lorsque Keir Simmons de NBC lui a demandé s’il avait participé à l’assassinat de certains de ses rivaux politiques et critiques du Kremlin Crédit : AP

Poutine a ri samedi lorsqu’on lui a demandé s’il était un « tueur » lors d’une interview dans laquelle il a fait l’éloge de « l’extraordinaire » Donald Trump et a qualifié Joe Biden de politicien de carrière.

Il a bizarrement ri lorsque Keir Simmons de NBC lui a demandé s’il avait participé à l’assassinat de certains de ses rivaux politiques et critiques du Kremlin.

Le dirigeant russe a ensuite semblé faire l’éloge de Trump.

«Eh bien, même maintenant, je crois que l’ancien président américain, M. Trump, est un individu extraordinaire, talentueux, sinon il ne serait pas devenu président des États-Unis.

«C’est un individu haut en couleur. Vous pouvez l’aimer ou non. »

Pelosi a également été contraint dimanche d’insister sur le fait que la direction de la Chambre « n’a pas réprimandé » Ilhan Omar à la suite de ses commentaires comparant l’Amérique aux groupes terroristes des talibans et du Hamas.

Pelosi a déclaré: « Nous ne l’avons pas réprimandée. Nous avons reconnu qu’elle avait apporté une clarification.

« La députée Omar est un membre apprécié de notre caucus. Elle a posé ses questions au secrétaire d’État. Personne ne les a critiquées, sur la façon dont les gens seront tenus responsables si nous n’allons pas devant la Cour internationale de justice. C’était une décision très légitime question. Ce n’était pas préoccupant.

La membre du Congrès du Minnesota, Omar, avait publié une déclaration expliquant ses commentaires originaux comme « pas une comparaison morale entre le Hamas et les talibans et les États-Unis et Israël », mais plutôt sur les enquêtes en cours de la Cour pénale internationale.