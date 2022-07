Pelosi à Taïwan serait la pierre angulaire de sa carrière, malgré les avertissements

WASHINGTON (AP) – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a lancé sa carrière politique en étant dure avec la Chine – une nouvelle membre du Congrès qui a osé déployer une banderole pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin lors d’une visite en 1991 avec d’autres législateurs américains peu après le massacre d’étudiants.

Plus de 30 ans plus tard, son intérêt pour les voyages à Taïwan présente une puissante pierre angulaire diplomatique. Cela a également contribué aux tensions au plus haut niveau à Washington et à Pékin parmi les responsables qui craignent qu’un voyage ne se révèle provocateur.

Alors que les États-Unis équilibrent leurs relations à enjeux élevés avec la Chine, on ne sait pas si Pelosi dirigera un voyage de délégation à Taïwan. Mais ce qui est certain, c’est que la décision de Pelosi sera un moment déterminant pour la politique étrangère et les droits de l’homme pour les États-Unis et son législateur le plus haut placé avec un long mandat à la tête de la Chambre.

“Cela fait partie de qui est l’orateur”, a déclaré Samuel Chu, président de The Campaign for Hong Kong, une organisation de défense basée à Washington.

“Ce n’est pas un coup de pub ponctuel”, a déclaré Chu, dont le père faisait partie de ceux qui ont rencontré Pelosi et les législateurs américains il y a trois décennies à Hong Kong. “Trente ans plus tard, elle est toujours connectée.”

Pelosi a refusé de divulguer mercredi toute mise à jour sur ses plans pour Taïwan, réitérant qu’elle ne discute pas des plans de voyage, comme c’est la norme, pour des raisons de sécurité. Le principal républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, le représentant Michael McCaul du Texas, a confirmé qu’il avait été invité à faire partie de la délégation bipartite de Pelosi, mais qu’il n’était pas en mesure de s’y joindre, bien que son bureau ait déclaré qu’il pensait que le président et d’autres Américains devraient pouvoir visiter Taïwan.

L’administration Biden a refusé de se prononcer publiquement sur la visite supposée, bien que l’armée envisage de renforcer ses forces de sécurité dans la région pour protéger son voyage potentiel contre toute réaction de la Chine. Alors que les responsables américains disent ne pas craindre que Pékin attaque l’avion de Pelosi, ils sont conscients qu’un accident, un faux pas ou un malentendu pourrait mettre en danger sa sécurité.

Tout cela survient alors que le président Joe Biden doit s’entretenir jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois en quatre mois, et le voyage potentiel de Pelosi se profile au-dessus de la conversation.

“Il y a toujours des problèmes de sécurité”, a déclaré John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, refusant mercredi de parler directement du voyage potentiel de l’orateur.

Jamais depuis que le républicain Newt Gingrich a dirigé une délégation à Taïwan il y a 25 ans, un président de la Chambre des États-Unis, troisième dans la lignée de la présidence, n’a visité la région autonome, que la Chine revendique comme faisant partie de la sienne et a menacé d’annexer de force dans un mouvement l’Occident verrait défavorablement.

Plus qu’une simple visite à l’étranger, le voyage de Pelosi signifierait une politique étrangère allant dans le sens de sa longue carrière au Congrès, car elle a de plus en plus pointé le marteau de l’orateur vers l’extérieur en élargissant sa description de poste pour inclure le rôle d’émissaire américain à l’étranger.

Particulièrement sous l’administration Trump, lorsque l’ancien président a contesté les engagements de l’Amérique envers ses alliés, et maintenant aux côtés de Biden, la démocrate Pelosi s’est présentée comme un leader mondial sur la scène mondiale – en visitant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kyiv, le pape François au Vatican. , et chefs d’État du monde entier.

“Elle doit absolument y aller”, a déclaré Gingrich à l’Associated Press dans une interview mercredi à propos du voyage potentiel de Pelosi.

«Elle a toujours eu une position très difficile en revenant sur la place Tiananmen. Et c’est l’un de ces endroits où elle et moi sommes en quelque sorte d’accord », a déclaré Gingrich. “Je pense que pour Nancy, reculer serait un coup énorme pour Taïwan, et ce serait un signal très dangereux, essayant d’apaiser les communistes chinois.”

Pelosi a indiqué la valeur qu’elle voit dans sa visite potentielle à la tête d’une délégation de législateurs américains

“Il est important pour nous de montrer notre soutien à Taiwan”, a déclaré Pelosi aux journalistes lors de sa conférence de presse la semaine dernière.

“Aucun d’entre nous n’a jamais dit qu’il était pour l’indépendance, quand il s’agit de Taiwan. C’est à Taïwan de décider.

Pelosi a été nouvellement élu au Congrès lorsque les chars sont arrivés sur la place Tiananmen en 1989 contre les manifestations étudiantes pro-démocratie.

Deux ans plus tard, elle a rejoint d’autres législateurs vétérans lors du voyage lorsqu’ils ont été brièvement détenus par la police après avoir déployé la banderole pro-démocratie qui disait “À ceux qui sont morts pour la démocratie en Chine”, suivie par des caméras de presse.

“On nous dit depuis deux jours maintenant qu’il y a la liberté d’expression en Chine”, a-t-elle déclaré dans un clip vidéo à l’époque.

Le voyage a eu un impact “profond et durable” sur Pelosi et est devenu le fondement de son style de leadership, a déclaré Chu.

Pelosi a plaidé pour les droits de l’homme en Chine en travaillant contre Pékin en 1993 alors qu’elle envisageait d’accueillir les Jeux olympiques d’été et elle s’est opposée à sa candidature pour les jeux de 2008. Pelosi a cherché au fil des ans à lier le statut commercial de la Chine à son bilan en matière de droits de l’homme, s’efforçant de garantir que l’entrée de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce soit encadrée.

Pelosi a souvent fait des gestes physiques pour défier la Chine, notamment en 2009 lorsqu’elle a remis en main propre une lettre au président de l’époque, Hu Jintao, appelant à la libération des prisonniers politiques.

“La Chine est un pays très important”, a-t-elle déclaré à son retour quelques jours plus tard, reconnaissant le 20e anniversaire de la place Tiananmen dans un discours au Congrès et soulignant l’importance de la relation du pays “à tous points de vue” avec les États-Unis.

“Mais la taille de l’économie, la taille du pays et la taille de la relation ne signifient pas que nous ne devrions pas nous exprimer”, a déclaré Pelosi. “J’ai dit que si nous ne parlons pas de nos préoccupations concernant les droits de l’homme en Chine et au Tibet, nous perdons alors toute autorité morale pour en discuter à propos de n’importe quel autre pays dans le monde.”

Au Congrès, les législateurs des deux partis se sont ralliés à la visite potentielle de Pelosi à Taïwan, considérant le voyage de la délégation comme une importante mission diplomatique ainsi que l’expression d’une branche égale du gouvernement américain.

“Je comprends toutes les sensibilités du monde, voici un fait frappant : si nous permettons aux Chinois de nous dire essentiellement qui peut et ne peut pas visiter Taïwan, alors Taïwan sera isolé”, a déclaré le sénateur Bob Menendez, DN.J., le président de la commission sénatoriale des relations extérieures. « Nous ne pouvons pas laisser les Chinois faire cela. Maintenant, elle devra juger si oui ou non cela a le meilleur sens à ce moment-là.

