Pelosi a critiqué l’offre de mettre en place une commission «faillie» pour enquêter sur l’émeute meurtrière du Capitole

NANCY Pelosi est critiquée pour sa tentative de mettre en place un comité dirigé par des démocrates « biaisé » pour enquêter sur l’émeute meurtrière du Capitole.

Les républicains qui soutenaient auparavant un comité indépendant chargé d’enquêter le 6 janvier ont qualifié le dernier projet de Pelosi d’« exercice partisan suralimenté » au lieu d’un « organisme d’enquête honnête ».

Pelosi est critiquée pour son enquête sur les émeutes du Capitole Crédit : Getty

Le comité d’enquête du 6 janvier serait dirigé par les démocrates Crédit : Reuters

Le représentant de New York, John Katko, a publié lundi une déclaration dans laquelle il a critiqué la pression de Pelosi pour un comité restreint et a déclaré qu’il aurait « du mal » à imaginer qu’il participerait.

Katko faisait partie des républicains de la Chambre qui ont conclu un accord sur une enquête bipartite qui aurait inclus cinq représentants de chaque parti.

Pourtant, après que cette commission a été abattue par les républicains au Sénat, Pelosi cherche d’autres moyens d’enquêter sur l’émeute du Capitole.

Elle a annoncé la semaine dernière qu’elle proposerait un panel de 13 personnes, en nommant elle-même huit membres.

Pelosi n’a fixé aucun délai pour l’enquête sur l’émeute Crédit : Reuters

Les cinq autres seraient choisis en consultation avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy.

« J’ai mené la charge de créer une commission du 6 janvier qui serait externe, indépendante, bipartite et équitable en termes d’adhésion et de pouvoir d’assignation », a déclaré Katko dans sa déclaration lundi.

« Le comité restreint proposé par le président Pelosi est littéralement l’exact opposé de cela.

« Le comité restreint aurait un panel de membres asymétriques, 8 démocrates et 5 républicains, dont les 13 seraient finalement choisis par la présidente elle-même », a ajouté le législateur new-yorkais.

« Ce serait un exercice partisan survolté, pas un organisme d’enquête honnête que le peuple américain et la police du Capitole méritent. Pour ces raisons, je ne soutiendrai pas sa création lors du vote. »

Katko a qualifié le plan de Pelosi de « départ profondément décevant » d’une « solution vraiment bipartite ».

« J’ai du mal à imaginer un scénario où je participerais si on me le demandait », a-t-il déclaré.

Le représentant de New York, John Katko, avait précédemment soutenu une enquête bipartite Crédit : Getty

Pelosi a annoncé sa pression pour un comité restreint la semaine dernière Crédit : AP

Ses commentaires semblaient l’exclure de la course après qu’un assistant de Pelosi a déclaré à CBS qu’elle « envisage sérieusement d’inclure un républicain parmi ses huit nominations au comité restreint ».

Katko aurait été une option de choix après son précédent soutien à une enquête.

En tant que membre de premier plan du House Homeland Security Committee, Katko a accepté un accord sur une commission bipartite plus tôt cette année avec le président du House Homeland Security Committee, Bennie Thompson, un démocrate.

La commission a adopté la Chambre par 252 à 175.

Pourtant, il n’a pas été adopté au Sénat malgré six républicains rebelles qui ont rompu les lignes de parti et se sont opposés à Trump.

Pelosi a critiqué les républicains du Sénat lundi en affirmant que beaucoup d’entre eux n’avaient voté contre la commission qu’en guise de « faveur personnelle » au chef de la minorité Mitch McConnell.

L’émeute a causé la mort de quatre partisans de Trump Crédit : Reuters

Les émeutiers ont traversé les bâtiments du Capitole Crédit : Reuters

« Les républicains du Sénat ont fait à Mitch McConnell une » faveur personnelle « plutôt que leur devoir patriotique et ont voté contre la commission bipartite négociée par les démocrates et les républicains », a déclaré Pelosi.

« Mais les démocrates sont déterminés à découvrir la vérité. »

Comme elle l’a annoncé la semaine dernière, le président de la Chambre a qualifié l’émeute de « l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre pays » et a insisté sur le fait que son comité enquêterait sur « les faits et les causes de l’attaque ».

Elle a ajouté que le groupe aura « le temps qu’il faudra » pour enquêter.

Le président de la Chambre n’a pas fourni de détails sur qui fera partie du comité, combien de temps cela durera ou qui témoignera.

Elle a présenté le projet de loi portant création du comité mardi matin.

Pourtant, il semble qu’elle pourrait recevoir moins de soutien des républicains à la Chambre qu’auparavant.

Plus de trois douzaines de républicains à la Chambre et sept républicains au Sénat ont déclaré qu’ils voulaient éviter une enquête partisane.

Trump s’exprimant lors d’un rassemblement avant l’émeute du Capitole Crédit : Reuters

Ils ont soutenu la législation pour former une commission, qui aurait été modelée sur un panel similaire qui a enquêté sur les attaques terroristes du 11 septembre.

De nombreux républicains ont également clairement indiqué qu’ils voulaient passer à l’attaque du 6 janvier.

Ils ont écarté de nombreuses questions sans réponse sur le 6 janvier, notamment sur la manière dont le gouvernement et les forces de l’ordre ont manqué des renseignements qui ont mené aux émeutes et au rôle de Trump.

Il a été destitué pour la deuxième fois sur des accusations d’incitation à la violence mais a été innocenté.

Certains républicains sont allés jusqu’à minimiser la violence, l’un suggérant que les émeutiers ressemblaient à des touristes.

Un autre a insisté sur le fait qu’Ashli ​​Babbitt, qui a été tuée par balle ce jour-là alors qu’elle tentait de s’introduire par effraction dans la chambre de la Chambre par une fenêtre, était « exécutée ».

Plus tôt ce mois-ci, 21 républicains ont voté contre l’attribution de médailles d’honneur à la police du Capitole et à la police métropolitaine pour les remercier de leur service ce jour-là.

Des dizaines de ces officiers ont subi des blessures, notamment des brûlures chimiques, des lésions cérébrales et des fractures.

Sept personnes sont mortes pendant et après les émeutes, dont Babbitt, trois autres partisans de Trump décédés d’urgences médicales et deux policiers qui se sont suicidés dans les jours qui ont suivi.

Un troisième officier, l’officier de police du Capitole Brian Sicknick, s’est effondré et est décédé plus tard après s’être engagé avec les manifestants, mais un médecin légiste a déterminé qu’il était décédé de causes naturelles.