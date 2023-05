Pelly Ruddock Mpanzu de Luton Town entre dans l’histoire avec une promotion en Premier League

Le milieu de terrain de Luton Town, Pelly Ruddock Mpanzu, est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur à passer du football hors championnat à la Premier League avec un seul club.

L’international de la RD Congo, qui a fait une apparition pour West Ham en Coupe de la Ligue en 2013, a signé pour Luton en novembre de cette année-là initialement en prêt et a fait partie de leur ascension sensationnelle dans les divisions jusqu’à la Premier League.

Luton a battu Coventry City 6-5 aux tirs au but à Wembley samedi après un match nul 1-1 en temps normal et en prolongation.

Les Hatters ont joué pour la dernière fois au football de haut niveau en 1991-92 et deviendront le 51e club à figurer en Premier League.

Et à condition qu’il fasse partie de leur équipe en 2023-24, Ruddock Mpanzu jouera dans une cinquième division différente pour le club, ayant déjà joué pour Luton en Conference Premier, League Two, League One et Championship en près de 10 ans avec les Chapeliers.

Pendant ce temps, le terrain de Kenilworth Road à Luton sera le plus petit de la Premier League avec une capacité d’un peu plus de 10 000 places.