Pellegrini, sur Lo Celso, Cardoso, Bartra, Juanmi, Jesús, Juan Cruz, Vitor Roque, Ruibal, Isco, Bakambu et Rodri

La rueda de prensa de Manuel Pellegrini s’est rendue au parti contre Leganés.

L’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, a assisté aux médias de communication ce jeune par le soir, lors de la rueda de prensa previa al partido del viernes contra el CD Leganés, qui se disputera au stade Benito Villamarín, correspondant de la journée. 5 du champion de Liga.

Lo Celso et Cardoso

« Nous nous sommes rendus comme tous les équipes de la FIFA, avec les joueurs qui sont allés avant et après. Avec la nécessité de gagner les trois points, comme toujours. C’est une ambition de parti pour tout le monde. Nous sommes arrivés plus tard que Johnny et Lo Celso et ils sont là. dos citados y veremos après mañana ».

Bartra et Juanmi

« Juanmi a eu un coup très fort dans le travail pendant l’entraînement de quelqu’un qui ne lui a pas permis de récupérer le cien pour le cien. Je pense que ce n’était pas un bon moment pour arriver, parce que le premier coup a tendance à sortir du camp et il n’est pas considéré pour cette semaine Marc a aussi une petite charge musculaire, qui n’a rien à voir avec sa lésion antérieure, mais il a aussi créé un risque qui a participé à ce ninguno de los dos a estar citado ».

Jésus Rodríguez

« J’ai participé à plusieurs reprises, entrainant avec nosotros en prétemporada et en entraînements. C’est un joueur que nous connaissons, qui estamos suivant sa trajectoire et creo que va por bon camino, ce qui n’indique pas qu’il est préparé pour le football professionnel. Mais si va Pour avoir les opportunités dans la moyenne qui garde un rendu haut. Par ailleurs, cette semaine, sans Juanmi, il est également cité dans le 23 et est un pas pour lui, mais ce n’est pas un pas définitif comme le digo. toujours aux joueurs jeunes, sur tout dans une équipe aussi exigeante que le Betis, qui est très important pour les joueurs joueurs de la cantera, mais le plus important est de gagner. Dans la mesure où ils tenaient un haut niveau, ils ont gagné le pouvoir comme il l’a fait avec Assane, Rodri,… ou ils pourraient nommer les doce jugadores qui ont été dans cette période jouant avec le premier équipement ».

Leganés

« Il n’y a pas encore un rival pour gagner, si l’un d’entre eux considère cette erreur comme la plus grave de tous. La Liga est très semblable et tendre, nous avons un bon parti tant offensif que défensif, dans notre maison, bien sûr, toujours pour quelque chose. D’après les statistiques : nous avons plus de gens locaux à visiter, mais nous sommes tendres à faire un travail complet avant un équipement qui vient bien jouer et à obtenir de bons résultats qui ont un peu à nos rêves : nous n’avons pas réussi à jouer mal, mais nous n’avons pas suivi. nous avons les points que nous avons demandés dans ces premiers partis, nous avons l’opportunité de revenir maintenant. este partido en casa y lo tendremos que afrontar exactement pareil que contre un Real Madrid ou Barcelone si nous voulons superarlos ».

Juan Cruz

« Tu as l’opportunité de jouer ici et là, c’est très bien. Malheureusement, après tu as une lésion musculaire importante et je l’ai fait comme quatre mois. Après que le club a décidé de le vendre, il a décidé qu’il était une fois en accord avec ce que je voulais. ici au Betis ».

Vitor Roque

« Mañana Vitor Roque va également être dans la liste des villes et vous, comme nous l’avons dit, avons commencé et avons plus ou moins de minutes ».

Ruibal

« L’analyse comme un joueur très complet, qui se déroulera pleinement dans sa rénovation. Empezó chez les inférieurs du Betis, après avoir été préstamo, a joué dans des positions distinctes… Il est toujours dit que les joueurs sont capables, pour le professionnalisme qui existe, pour jouer dans des positions distinctes et cela vous permettra de jouer facilement sur les deux côtés, les deux bandes et le côté arrière, comme si votre position était toujours très importante et me rend très heureux parce qu’elle a été rénovée parce qu’elle l’a fait. sur le terrain ».

Baja de Isco et confection de la plante

« La baja d’Isco est une baja fondamentale pour ce qu’il a démontré dans le camp de jeu, non par son nombre, par sa trajectoire ou sa carrière, mais par ce qu’il a démontré dans le camp de jeu. Malheureusement, nous avons été Rodri pour C’est également une position qui nous permettra de sortir de là et d’amener Iker Losada jusqu’à Lo Celso qui dépend du rendu qui nous permet de valoriser la campagne que nous pouvons faire avec beaucoup d’illusion et de travail. et c’est ainsi qu’il va à l’intérieur du terrain de jeu. Il faut toujours qu’il y ait une plante qui ait une plante pour dormir. les basses. Lorsque la plante est décompensée, sans pouvoir être fournie, elle est plus compliquée. Je crois que maintenant, pour ainsi dire, je peux faire une exception de Rodri, que nous avons déjà avec un peu moins de la Ligue Europa, mais je crois que le reste est avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d’ambition, comme tout le corps technique de pouvoir faire un bon campagne ».

Tour d’Isco

« C’est difficile d’avoir un temps, mais unos 3-4 mois ».

Bakambu

« Bakambu est, comme cela a été dit, dans votre processus de récupération, et les étapes appropriées comme celles du corps médical. Cette semaine a participé à un travail plus important avec l’équipe principale et la semaine précédente n’a pratiquement pas participé. Mais il reste encore à faire pour pouvoir être cité. « .

No se pudo inscribir a nadie en Europe à la place de Rodri

« Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prendre Rodri et nous occuper d’un des jugadores qui dejamos fuera comme Iker Losada. Nous avons un haut de jugadores de la première plante et tanto Adrián comme Rodri venían por ser canteranos, ainsi que, dans cet aspect. , comme je le dis, nous sommes avec un moins ».

