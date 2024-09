Pellegrini, sur Juanmi, Cardoso, Carvalho, Bakambu, Bartra, Lo Celso, Vitor Roque, Assane et le Betis

La rueda de prensa de Manuel Pellegrini s’est rendue au parti contre Getafe.

L’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, a assisté aux médias de communication de ces martes par la suite, lors de la rueda de prensa previa al partido del miércoles contre le Getafe CF, qui se disputera au stade Benito Villamarín, correspondant de la journée. 3 du champion de Liga.

Affronter Getafe

« J’espère que tous les partis sont un rival compliqué. Avant Getafe, ses partis sont toujours les mêmes, c’est un couple formidable qui a la clarté sur son jeu et les événements qui font de ses adversaires et de sa créativité un danger pour sa défense. Toujours la clé des partis. está dans le rendu particulier des joueurs. Nos médimos avec un rival compliqué, qui ont joué beaucoup de rôle et moins, se sont concentrés pour ne pas conquérir l’or et les créateurs pour tratar de marcar. situations extrafutbolísticas ».

Juanmi et Cardoso

« Juanmi est entré dans la convocatrice, il a un fort coup dans le travail mais il est entré dans des problèmes. Johhny est celui qui va à l’extérieur, il a des problèmes musculaires mineurs, mais le corps médical ne veut pas arrêter. Il a eu une grande période le Cette année-là, c’est un joueur de football le plus capable de faire de la prétemporané un joueur qui n’a perdu ni le rôle principal ni la catégorie ».

Carvalho

« C’est William qui est lamentable. Il s’agit d’une lésion de malchance et nous ne pouvons pas la contacter à ce moment-là. Sans lui, sans Fekir, Isco, Rodri… nous avons beaucoup de chances de jouer au football. Nous cherchons des solutions pour nous proposer. Nous avons les alternatives, sur tout jugando cada 3 días y con la carga de partidos Veremos cada día cál es la situación Tenemos una nombre de lésions importantes y se han ido jugadores, pero el plantel está cerrado y el mercado no se puede acudir ahora ni ofrece jugadores of garantía, car il est vrai qu’unir la réalité économique n’est pas le moment approprié pour financer. por William et por el momento se quedará así la plantilla »

Bakambu

« Ya está entrenando con el plantel y estará convocado. No sé si tendrá minutesutos, pero está citado ».

Bartra

« Se está recuperando de la dolencia musculaire, que no tiene nada que ver con la lésión del año pasado. No estará no en este partido ni en el próximo ».

Lo Celso et Vitor Roque

« Lo Celso et Vitor Roque sont cités. Vitor travaille avec le Barcelone et une prétemporada normale, pas comme Lo Celso, qui quizás todavía le falta algo físicamente ara jouer les 90 minutes »

L’arranque de temporada de Cardoso

« Nous, en tant que corps technique et médical, nous avons confié une configuration à chacun des juges en fonction de circonstances particulières. Johnny, qui a pensé que la période passée était une très bonne période, a également alterné. Après avoir joué plus, parce que Marc Roca ne pouvait pas jouer et Guido a également eu une lésion importante sur le terrain et a démontré toute sa catégorie en tant que joueur le plus joueur, qui est arrivé plus tard parce que vous jouiez la Copa América avec les États-Unis, ainsi que vous ne pouvez pas le faire. prétemporada. Llegó a la prétemporada, jugamos la Conference League, él. j’ai joué les deux partis et je ne peux pas jouer toute la semaine. Passez le jour du mois avant la fête, y compris les viernes de la mère avant de jouer avec votre sélection. Il y a des circonstances dans lesquelles nous allons analyser, mais nous ne voulons pas dire que le joueur a perdu le rôle principal dans la catégorie. Normalement, ils s’attendent à des spéculations, mais c’est un joueur le plus joueur du monde, comme Gio Lo Celso, son joueur qui ne peut pas être anticipé pour la Copa América, Ricardo pour l’Eurocopa. Se van poniendo a punto y les vamos dando minutos a medida que van teniendo los parametros necesarios para puder jugar ».

La difficulté de s’affronter à Getafe

« Je ne crois pas que Getafe soit le mal du Betis, mais je crois que Getafe est le mal de tous les équipes. Il y a un football très clair, avec José Bordalás, qui apportera beaucoup de temps dans cette institution. Il sait comment le réaliser, il Réaliser bien et son équipe est idéale pour tous, pas seulement pour le Betis. Parce que les systèmes ont toujours des variantes, ce qui est le plus important pour les joueurs qui recherchent la créativité nécessaire avec une bonne sécurité défensive, de manière indépendante. du système qui se peut jouer. Pour cela, nous tenons la certitude et lorsque nous tenons les occasions de les convertir. « je suis très attentif là-bas ».

Assane Diao

« Assane tuvo un debut muy exitoso el año pasado, sobre todo al comenzo. Un juge de 17 ans, 18 ans a reçu des cumplidos quand il a récemment fait ses débuts. C’est un joueur avec un grand avenir, qui a beaucoup à gagner aujourd’hui, car il est un joueur très jeune. . Vous pouvez jouer dans n’importe quelle position de l’attaque, mais vous n’avez pas beaucoup de difficulté à atteindre la vitesse, mais vous êtes plus à la position de renvoi pour ce qui est nécessaire maintenant pour la plante, comme l’autre jour. que progresser jour après jour et que nous allons faire beaucoup dans le futur ».

