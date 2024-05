Carlo Pellegatti a suggéré que l’AC Milan et Stefano Pioli devront s’asseoir et négocier les conditions de sa sortie, ce qui est « sous-estimé ».

Un état de confusion existe actuellement autour de Milan et plus particulièrement sur la question de savoir qui deviendra le nouvel entraîneur-chef pour remplacer Pioli une fois la saison 2023-24. Cependant, la seule certitude semble être qu’il est temps de changer d’abri.

Ce n’est pas aussi simple que de dire au revoir à Pioli et d’accueillir quelqu’un, du moins pas en termes financiers, car le manager actuel a un contrat jusqu’en juin 2025 et il tomberait donc sous le coup d’une résiliation anticipée.

Parlant sur Radio Rossonera aujourd’hui, Pellegatti a analysé le problème lié au contrat de Stefano Pioli et comment cela pourrait avoir un impact sur le choix du prochain entraîneur.

« Aujourd’hui, Il Mattino a dit que Conte était entre Naples et Milan. Dans la journée, j’ai reçu un énième refus de Milan. Même pour Conceicao, ils n’arrêtent pas de me dire non. J’ai toujours espéré Thiago Motta mais on me dit qu’il ne sera pas un « très bon » entraîneur », a-t-il déclaré.

« À mon avis, le problème Pioli doit être résolu, nous le sous-estimons toujours. S’il ne négocie pas une indemnité de départ avec Milan d’une valeur de 1/2/3 million… nous ne savons pas si nous devons lui verser 8 millions d’euros ou non.

« C’est une chose de trouver un entraîneur avec un score net de 5 [million salary] et puis un 3 [million] indemnité de départ pour Pioli, c’en est une autre de devoir payer le 8 [the last year of Pioli’s deal].»

Ce que Pellegatti sous-entend essentiellement, assez logiquement, c’est que si Milan ne parvient pas à conclure un accord de départ avec Pioli et doit payer la totalité des 8 millions d’euros bruts pour la dernière année de son contrat, cela pourrait bien avoir un impact sur le budget disponible pour un nouvel entraîneur.