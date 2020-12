Pelle Alsing, connu pour être le batteur de Roxette, est décédé.

Le groupe suédois a confirmé la triste nouvelle sur son compte Twitter officiel, mais n’a pas déterminé la cause du décès de Pelle.

Per Gessle, qui était la moitié du groupe de deux musiciens Roxette aux côtés de feu Marie Fredriksson, a annoncé la nouvelle.

Il a posté une photo de Pelle souriant et lançant un signe de paix avec beaucoup de longes Roxette portées autour de son cou.

Per a appelé Pelle « le meilleur ami que vous pouvez imaginer » et a déclaré qu’il « manquerait vraiment tellement plus que les mots ne peuvent le dire ».

Il a tweeté: « C’est avec tristesse que je vous informe que notre bien-aimée Pelle Alsing est décédée.















« P n’était pas seulement un batteur incroyable et inventif qui nous a aidés à créer le son Rox depuis le premier jour, il était aussi le meilleur ami que vous puissiez imaginer, un homme gentil et généreux avec le plus grand cœur battant pour tout le monde. »

Il a poursuivi dans un autre tweet: « Il a toujours été le plus drôle, celui avec le plus grand sourire sur son visage, celui qui vous soutenait le plus en cas de doute.

«Il nous manquera tellement plus que les mots ne peuvent le dire.















« Tout mon amour va à sa femme, sa famille et ses amis. »

Pelle est apparu sur plusieurs albums et spectacles de Roxette des années 1980 aux années 2010.

Il a également joué avec les musiciens Niklas Strömstedt, Lisa Nilsson et Ulf Lundell et était dans le groupe Ratata.









La mort de Pelle survient un an après la mort de Marie Fredriksson, membre de Roxette, à l’âge de 61 ans des suites d’une longue maladie.

Roxette était connue pour ses tubes It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart et The Look.

Le duo pop était énorme à son époque, vendant plus de 75 millions de disques à travers le monde et marquant 19 succès dans le Top 40, ce qui les a propulsés au sommet de la gloire.









Ils ont été contraints d’arrêter de tourner en 2016 lorsque les médecins ont dit à Marie qu’elle était trop malade pour continuer à travailler.

Elle avait déjà lutté contre une tumeur au cerveau en 2002, après avoir été diagnostiquée après s’être évanouie à la maison.

Les médecins ont averti qu’elle n’avait que 20% de chances de survie, mais elle a réussi à récupérer après un traitement long et éprouvant.

Elle est décédée en décembre 2019.