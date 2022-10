Pélicans de la Nouvelle-Orléans : point de vue des fans sur les principaux points de discussion | Nouvelles de la NBA

Fan de basket-ball et producteur de Sky Sports, Luther Odame évalue la saison 2021-22 pour les Pélicans, puis jette un œil sur la campagne 2022-23 pour la Nouvelle-Orléans.

D’où vient mon amour pour la NBA et les Pélicans…

je suis Luther Odame et j’admets d’emblée que je ne suis pas vraiment un fan des Pélicans, mais à cause d’une égratignure tardive de la part de la personne qui était censée faire cette pièce, j’ai sauté pour aider l’éditeur. (Ed : Je suis très reconnaissant !)

J’admire l’équipe, cependant, je les ai beaucoup regardés et je pense qu’ils sont bourrés de talent, alors j’ai hâte de partager mon point de vue.

je travaille à Sports du ciel en tant que producteur et je suis ravi que nous restions à nouveau le foyer de la NBA la saison prochaine, et sans aucun doute les Pélicans seront l’une des équipes passionnantes à surveiller.

Mon joueur préféré

Regardez l’ancien numéro 1 au classement général, Williamson lancer un dunk de moulin à vent à 360 degrés avant le match Play-In Tournament de son équipe



En ce qui concerne les Pélicans, il y a un joueur qui se démarque. Il ne joue peut-être pas souvent mais il est au box-office. Il saute du gymnase comme aucun autre et il marque 26 points par match. C’est Zion Williamson – la franchise. Cependant, manquer l’intégralité de la saison dernière et ne pas vraiment pouvoir enchaîner plusieurs matchs ensemble a placé Zion hors de vue du public.

Pendant ce temps, Brandon Ingram a poursuivi sa trajectoire All-Star, CJ McCollum a été acquis par le biais du commerce et un joueur comme Jose Alvarado est devenu un favori des fans en raison de ses vols sournois brevetés. Cependant, je ne doute pas qu’une fois que Zion reviendra et fera rebondir le Smoothie King Center, il reviendra au premier plan des cœurs de Pelicans Nation.

Note de la saison dernière : B+

2021-22 a été une saison intéressante pour les sports de la Nouvelle-Orléans dans leur ensemble. Les Saints ont connu des difficultés lors de la première saison de l’équipe sans le futur Hall of Famer Drew Brees depuis 2005/06. Les Pélicans ont perdu Williamson pendant ce qui devait initialement être des semaines, mais se sont lentement transformés en mois et ont fini par être une saison entière.

L’acquisition de McCollum à la mi-saison a été une très grande décision. Cela a aidé l’équipe à court terme et dans l’attente du retour de Zion, cela permet à l’équipe de constituer un grand trio composé de trois anciens All-Stars.

Image:

Le garde des Pélicans de la Nouvelle-Orléans CJ McCollum réagit avec la foule après avoir marqué un panier à 3 points dans la première moitié de l’affrontement NBA Play-In contre les San Antonio Spurs





Plusieurs moments de l’année me viennent à l’esprit : l’émergence de Herb Jones, Alvarado et sa relation difficile avec Chris Paul ; la victoire 105-101 contre les Clippers pour placer les Pélicans en séries éliminatoires; et les quatre premiers matchs des séries éliminatoires eux-mêmes.

Cependant, les Pels ont eu la chance d’être à égalité avec les champions en titre de la Conférence Ouest après quatre matchs. La saison a été un succès, et avec Zion en bonne santé, la saison n’aurait pu être que meilleure.

Évaluer l’intersaison pour le Pélicans

En raison du jeune noyau possédé par NOLA, il n’y avait pas besoin de mouvements majeurs. L’un des éléments clés dont les Pélicans avaient besoin, ils ont rempli la mi-saison avec l’acquisition de McCollum.

Un problème clé abordé par l’équipe cette intersaison était le contrat de Williamson. Comment justifiez-vous de donner une extension maximale à un joueur qui a joué 85 matchs sur 236 possibles ?

C’est assez simple. L’avantage de Zion est si fort que vous préféreriez vous tromper et le laisser drainer de l’argent dans votre équipe plutôt que de ne pas prendre le risque de le voir s’épanouir ailleurs. S’il reste en bonne santé, il est à quelques années d’être candidat MVP et c’est aussi simple que cela.

Les Pélicans ont accepté et lui ont remis un contrat de 231 millions de dollars sur cinq ans. Cependant, l’accord n’est pas venu sans controverse. Le contrat de Williamson comprenait une clause stipulant qu’il aura des pesées régulières pour mesurer son poids combiné et son pourcentage de graisse corporelle. S’il dépasse un total de 295, l’argent garanti dans son extension peut être réduit. Quoi qu’il en soit, la base de fans peut être heureuse qu’il soit lié pour le moment.

Points à noter du repêchage de la NBA 2022

La classe de repêchage de 2022 n’était pas la plus excitante. Ce n’était pas une classe comme 2003, et je doute fortement qu’il y ait des joueurs qui changeront la vie dans cette classe. Les Pélicans ont résolu ce problème en utilisant le choix des Lakers pour acquérir le garde de 6 pieds 8 pouces Dyson Daniels.

Grand et long pour le poste, Daniels peut évoluer dans la rotation – lui accordant des minutes avec Williamson, McCollum, Ingram et d’autres. Sa taille lui permet également de se glisser dans la petite position avant, tout en permettant à NOLA d’expérimenter avec un grand alignement. 6 pieds 3 pouces McCollum, 6 pieds 8 pouces Daniels, le grand corps de 6 pieds 7 pouces de Williamson et Ingram, qui aurait atteint 6 pieds 11 pouces après avoir été initialement répertorié à 6 pieds 8 pouces en entrant dans la NBA. Ils compléteraient la formation avec Jonas Valanciunas qui mesure un peu moins de 7 pieds et pèse 265 livres. Dans la NBA d’aujourd’hui, ces cinq ont le potentiel de causer des problèmes aux petites équipes.

Les objectifs des Pélicans pour la saison prochaine

Image:

Williamson a passé toute la saison dernière blessé – son retour cette saison devrait avoir un impact énorme pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans





À l’approche de la saison prochaine, les Pélicans devraient chercher à être une équipe éliminatoire. La saison dernière, ils étaient dans les places de jeu en tant que neuvième tête de série, ce qui signifie qu’avant Covid, ils auraient raté les séries éliminatoires. L’Ouest est empilé, et donc être l’une des six premières têtes de série peut être difficile. Cependant, une équipe comme le Jazz est sur le point de prendre du recul et cela libère un espace pour les Pélicans.

Tout ce qui dépasse la huitième tête de série sera un succès pour l’équipe. Ils ont des atouts pour bouger si des All-Stars mécontents deviennent disponibles et cela peut augmenter leurs espoirs pour la saison, mais, tel qu’il est actuellement structuré, huitième de la Conférence Ouest est un objectif réaliste.

Trois pronostics pour la saison à venir…

Je crois qu’ils ont le potentiel pour gagner une ronde éliminatoire. S’ils sont jumelés à une équipe comme les Suns, cette saison, je crois qu’ils gagnent la série – si Zion reste en bonne santé !

Encore une fois, si Zion reste en bonne santé, je pense que les Pelicans auront deux All-Stars à Ingram et Williamson. Les deux ont fait le All-Star Game avant et ensemble, ils jouent mieux. Ce n’est pas un hasard si l’une des meilleures saisons statistiques d’Ingram est survenue l’année où Zion a joué le plus de matchs.

Enfin, je crois qu’au cours de la saison, ils font un grand pas pour obtenir un autre All-Star – et cela les laisserait absolument pleins de talent.

Pourquoi les gens devraient-ils regarder les Pélicans ?

Image:

Brandon Ingram conduit au panier lors de l’affrontement du tournoi Play-In des Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre les Clippers de Los Angeles





Les Pélicans seront à voir absolument à la télévision avec un Williamson en bonne santé. Cela, aux côtés du style de jeu KD-lite d’Ingram et de McCollum, qui peut devenir brûlant à tout moment, assurera un basket-ball amusant toute la saison pour l’équipe. Ils sont peut-être le plus grand joker de la ligue, leur plafond et leur plancher étant si éloignés. Vous verrez les temps forts de Pelicans sur les réseaux sociaux, sur votre téléviseur et partout où vous regardez – alors pourquoi ne pas les voir quand ils se produisent ?