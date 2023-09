Pèlerins bangladais en route vers Mina

Des millions de fervents musulmans du monde entier qui se sont rassemblés à La Mecque pour accomplir le saint Hajj se rassembleront demain à Mina. Cependant, les pèlerins du Bangladesh partiront pour Mina un jour avant l’heure convenue (lundi 26 juin) dans la soirée (dimanche 25 juin).

Le temps normal prend 20 minutes pour rejoindre Mina en voiture. Mais pendant la saison du Hajj, cela prend plus de deux heures en raison de la forte circulation sur les routes.

Mina, qui se trouve à environ 9 kilomètres de la Sainte Masjid al-Haram (Kaaba Sharif). Les pèlerins du Bangladesh sont partis dimanche soir pour Mina. Maintenant, Mina est comme une ville de tentes. Les pèlerins effectueront des prières et d’autres cultes dans leurs tentes respectives.

Séjourner à Mina fait partie du saint Hajj. 8 pèlerins de Zilhaj resteront à Mina. Le mardi 9 Zilhaj, après avoir accompli la prière du Fajr, il se rendra à Arafat Maidan, à environ 14 km de là, et y restera jusqu’au coucher du soleil.

Rendez-vous ensuite à Muzdalifah à environ huit kilomètres de là, passez la nuit et ramassez des pierres. 10 Zilhaj reviendra à Mina depuis Muzdalifah après la prière du Fajr.

L’Association des agences du Hajj du Bangladesh (HAB), M Shahadat Hossain Taslim, a déclaré qu’après la soirée de dimanche, heure locale, plus de 122 000 pèlerins du Bangladesh sont partis pour la sainte Mina. Transporter un si grand nombre de pèlerins de la Mecque sacrée à Mina est une tâche difficile. Il a déclaré qu’un plan d’action avait été élaboré pour amener tous les pèlerins à Mina dans un certain délai.

Le bureau du Hajj et les agences du Hajj en Arabie saoudite ont pris la décision de prendre le minaret des Hajids bangladais un jour plus tôt. Cette décision a été prise lors de la réunion du Bureau saoudien du Hajj et de l’Agence du Hajj, samedi 24 juin.

1 lakh, 22 000 pèlerins du Bangladesh ont déjà atteint l’Arabie saoudite. Le Hajj aura lieu le 27 juin de cette année en Arabie Saoudite. Le lendemain, c’est l’Aïd-ul-Azha en Arabie Saoudite, le 28 juin. Et au Bangladesh, l’Aïd-ul-Azha a lieu le 29 juin. Le vol retour débutera le 2 juillet.

Cette fois, plus de deux millions de personnes de plus de 160 pays du monde accompliront le saint Hajj, a déclaré le ministre du Hajj et de la Omra d’Arabie saoudite. Tawfiq Al Rabia.