Les deux hommes sont considérés comme deux des meilleurs joueurs de l’histoire et ont partagé une bonne relation dans les années qui ont suivi leur retraite.

« Beaucoup de gens ont adoré nous comparer toute leur vie. Vous étiez un génie qui a enchanté le monde. Un magicien avec le ballon à ses pieds. Une vraie légende », a écrit Pelé dans un message sur les réseaux sociaux mercredi.

« Mais surtout, pour moi, tu seras toujours un grand ami, avec un cœur encore plus grand. »

La publication de Pelé sur Facebook était accompagnée de quatre photos du football brésilien formidable avec Maradona. La première photo était celle de Pelé en train de jouer à la guitare, avec une Maradona jeune et souriante qui regardait. La publication a attiré des milliers de partages et de commentaires.

Maradona a conduit l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde en 1986, tandis que Pelé a fait irruption sur la scène à l’adolescence, aidant le Brésil au succès du tournoi en 1958.

Pelé, qui a été l’un des premiers noms de haut niveau à rendre hommage à Maradona la semaine dernière, a également joué dans deux autres équipes gagnantes de la Coupe du monde – en 1962 et 1970.

En 2000, Pelé et Maradona ont été nommés co-joueurs du siècle par la FIFA, l’instance dirigeante internationale du football, mais le Brésilien insiste sur le fait que la comparaison des deux icônes n’est pas importante.

« Aujourd’hui, je sais que le monde serait bien meilleur si nous pouvions moins nous comparer et commencer à nous admirer davantage », a-t-il ajouté.

« Alors, je veux dire que vous êtes incomparable. Votre trajectoire a été marquée par l’honnêteté. Et à votre manière unique et particulière, vous nous avez appris qu’il faut aimer et dire » je t’aime « beaucoup plus souvent.

«Votre départ rapide ne m’a pas permis de vous le dire, alors je vais juste écrire: Je t’aime, Diego. Mon grand ami, merci beaucoup pour tout notre voyage.

« Un jour, au paradis, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Et ce sera la première fois que je lèverai le poing en l’air en triomphe sur le terrain sans célébrer un but. Ce sera parce que je pourrai enfin vous embrasser. encore. »

Maradona est décédée à l’âge de 60 ans dans une maison de la ville de Tigre, en Argentine, le 25 novembre.

La cause du décès était un « œdème pulmonaire secondaire aigu dû à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée », a déclaré à CNNE une source du ministère de la Justice argentin présent au moment de l’autopsie.

Une enquête sur un possible homicide involontaire coupable est en cours, les autorités argentines effectuant des descentes dans les maisons et les bureaux du médecin et psychiatre de Maradona.

Pas une seule personne n’a été officiellement inculpée dans cette affaire, même si beaucoup font l’objet d’une enquête.