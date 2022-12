Pelé remercie les fans de l’hôpital – alors que le bâtiment du Qatar s’illumine avec « guérissez bientôt » | Nouvelles du monde

Pelé a remercié les fans inquiets pour leurs messages alors qu’il passe du temps à l’hôpital.

La légende du football brésilien a déclaré qu’il effectuait sa “visite mensuelle” et a partagé une photo d’un bâtiment au Qatar illuminé avec son image et les mots “Get Well Soon”.

“C’est toujours agréable de recevoir des messages positifs comme celui-ci”, a-t-il posté sur Instagram.

“Merci au Qatar pour cet hommage, et à tous ceux qui m’envoient de bonnes ondes.”

Il a signé avec un emoji mains en prière et le message a obtenu plus de 240 000 likes au cours des deux premières heures.

la fille de Pelé a tenté de rassurer les fans cette semaine quand elle a dit que son admission n’était pas une urgence et qu’il n’y avait pas de “nouvelle prédiction désastreuse”.

Elle a dit qu’il avait été admis afin que les médecins puissent réguler ses médicaments après que certains médias au Brésil aient déclaré que son état semblait plus grave.

ESPN a cité une source disant qu’il avait des problèmes cardiaques et que les médecins craignaient que sa chimiothérapie “n’ait pas les résultats escomptés”.

L’homme de 82 ans s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre 2021 et a depuis été régulièrement hospitalisé pour un traitement.

Pelé est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de tous les temps et est une icône du sport.

Il est le meilleur buteur international du Brésil avec 77 buts en 92 matchs et faisait partie de leur légendaire équipe vainqueur de la Coupe du monde de 1970.