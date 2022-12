Pelé réagit bien au traitement d’une infection respiratoire, selon l’hôpital

Pelé réagit bien au traitement d’une infection respiratoire, a indiqué son hôpital au Brésil dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, le journal Folha de Sao Paulo a rapporté que l’homme de 82 ans (dont le vrai nom est Edson Arantes do Nascimento) était en soins palliatifs après n’avoir pas répondu au traitement de chimiothérapie pour son cancer.

“Edson Arantes do Nascimento a été admis à l’hôpital israélite Albert Einstein mardi dernier (29) pour une réévaluation de sa chimiothérapie pour sa tumeur du côlon, qui a été diagnostiquée en septembre 2021”, indique un communiqué.

“Il suit toujours un traitement et son état de santé reste stable. Il réagit bien aux soins pour une infection respiratoire et son état n’a pas changé au cours des dernières 24 heures.”

Sur son compte Instagram, Pelé a également publié une mise à jour sur sa santé.

“Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif”, a-t-il écrit. “Je suis forte, avec beaucoup d’espoir et je suis mon traitement comme d’habitude. Je tiens à remercier toute l’équipe médicale et soignante pour tous les soins que j’ai reçus.

“J’ai beaucoup de foi en Dieu et chaque message d’amour que je reçois de vous partout dans le monde me garde plein d’énergie. Et regardez aussi le Brésil en Coupe du Monde !

“Merci beaucoup pour tout.”