Pelé réagit bien au traitement des infections respiratoires

La légende brésilienne Pelé s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre 2021. Aucune source

La légende du football brésilien Pelé réagit bien au traitement d’une infection respiratoire et son état de santé ne s’est pas aggravé au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi l’hôpital Albert Einstein dans un communiqué.

“Edson Arantes do Nascimento a été admis à l’hôpital israélite Albert Einstein mardi dernier (29) pour une réévaluation de sa chimiothérapie pour sa tumeur du côlon, qui a été diagnostiquée en septembre 2021. Il suit toujours un traitement et son état de santé reste stable. Il réagit bien aux soins pour une infection respiratoire, et son état n’a pas changé au cours des dernières 24 heures”, indique le communiqué.

Pelé, 82 ans, est à l’hôpital depuis mardi.

Des messages de rétablissement ont afflué du monde entier pour le triple vainqueur de la Coupe du monde, qui suit également un traitement contre le cancer.

Kely Nascimento, la fille de Pelé, a publié plusieurs photos sur Instagram de fans brésiliens au Qatar souhaitant bonne chance à son père avec des drapeaux et des banderoles.

Les bâtiments de la nation du Moyen-Orient ont également affiché des messages de soutien au grand footballeur.

L’hôpital Albert Einstein a déclaré vendredi que Pelé recevait des antibiotiques pour traiter une infection en même temps qu’il subissait une chimiothérapie contre le cancer.

Pelé s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre 2021.

Ni sa famille ni l’hôpital n’ont dit si le cancer s’était propagé à d’autres organes.

Journal Folha de S. Paulo rapporté samedi que la chimiothérapie de Pelé ne fonctionnait pas et que les médecins avaient décidé de le mettre en soins palliatifs.

L’Associated Press n’a pas pu confirmer cette information.

ESPN Brasil a rapporté mercredi que Pelé avait été transporté à l’hôpital en raison d’un “gonflement généralisé”.

Pelé a aidé le Brésil à remporter les Coupes du monde de 1958, 1962 et 1970 et reste le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe avec 77 buts en 92 matches.