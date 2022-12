Pelé passera Noël à l’hôpital alors qu’il continue de recevoir des soins

Le grand footballeur brésilien Pelé passera Noël à l’hôpital, ont annoncé mercredi son équipe médicale et sa famille, alors qu’il reçoit un traitement pour l’aggravation du cancer ainsi que des problèmes rénaux et cardiaques.

L’homme de 82 ans “nécessite une plus grande prise en charge liée à des dysfonctionnements rénaux et cardiaques”, a indiqué l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.

Il a également signalé une “progression” de son cancer mais a déclaré que Pelé n’était pas en soins intensifs.

Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé a été hospitalisé à Sao Paulo le 29 novembre pour ce que son équipe médicale a appelé une réévaluation de ses traitements de chimiothérapie, qu’il reçoit depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur du côlon en Septembre 2021.

Les médecins ont également diagnostiqué chez Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, une infection respiratoire.

Plus tôt ce mois-ci, les filles de Pelé, Kely Nascimento et Flavia Arantes, ont cherché à rassurer les fans sur son état de santé, niant les informations selon lesquelles Pelé aurait été placé en soins de fin de vie alors que les partisans tenaient une veillée à l’extérieur de l’hôpital.

Ils ont déclaré mercredi sur Instagram qu’ils passeraient Noël avec leur père à l’hôpital.

“Notre Noël à la maison a été suspendu”, ont-ils écrit.

“Nous avons décidé avec les médecins que, pour diverses raisons, il valait mieux que nous restions ici avec tous les soins que nous apporte cette nouvelle famille à Einstein !!”

Accompagnées d’une photo d’elles souriantes, les sœurs ont remercié les fans de Pelé pour leur soutien et leur ont souhaité de bonnes fêtes de fin d’année.

“Nous allons transformer cette pièce en sambodrome (je plaisante), nous allons même faire des caipirinhas (je plaisante !!)”, ont-ils plaisanté, faisant référence au célèbre cocktail brésilien.

Les frères et sœurs ont promis une mise à jour la semaine prochaine.

Le roi

Pelé a ébloui dès son plus jeune âge et a pris d’assaut la Coupe du monde de 1958 à l’âge de 17 ans, réussissant un tour du chapeau en demi-finale et deux autres buts en finale, catapultant sa propre carrière et lançant la dynastie du football de l’équipe nationale brésilienne. .

Pelé a marqué plus de 1 000 buts au cours de l’une des carrières les plus prestigieuses du sport. Il est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970).

Ces dernières années, l’homme surnommé “The King” a fait face à une détérioration de sa santé et ses apparitions publiques se sont raréfiées.

Il a traité ses maux avec une bonne humeur caractéristique, restant actif sur les réseaux sociaux.

Pelé a publié régulièrement pendant la Coupe du monde du Qatar, y compris un message de félicitations au capitaine Lionel Messi après que l’Argentine ait remporté le premier prix.

« Félicitations à l’Argentine ! Diego (Maradona, décédé le 25 novembre 2020) sourit probablement maintenant”, a-t-il écrit.

Pelé a également regardé depuis l’hôpital le joueur vedette Neymar égaler son record de buts de 77 avec la “Selecao”.

Pelé a reçu des messages de sympathisants du monde entier, également récemment de l’attaquant français Kylian Mbappe qui a appelé les fans plus tôt ce mois-ci à “prier pour le roi”.

C’est avec Mbappé que Pelé a fait l’une de ses dernières apparitions publiques, en avril 2019, à Paris, pour un événement promotionnel.

Le pays hôte de la Coupe du monde, le Qatar, a également montré son soutien à Pelé, éclairant les bâtiments avec un message “Get well soon”.

