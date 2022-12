Pelé montre des signes d’amélioration suite à une infection respiratoire mais reste à l’hôpital

La légende du football Pelé montre des signes d’amélioration d’une infection respiratoire mais reste à l’hôpital sans aucune prévision quant au moment où il pourrait sortir, ont déclaré lundi les médecins qui le soignaient.

L’homme de 82 ans a été admis à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo à la fin du mois dernier pour traiter l’infection et réévaluer la chimiothérapie.

“Toujours sans prévision de sortie, le patient continue de montrer une amélioration de son état clinique, en particulier de l’infection respiratoire”, lit-on dans un communiqué de l’hôpital signé par trois médecins.

Pelé est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises, remportant le trophée en 1958, 1962 et 1970.

Au cours des dernières années, il a fait face à une série de problèmes de santé, notamment des problèmes liés à la colonne vertébrale, à la hanche, au genou et aux reins. L’année dernière, l’ancienne star de Santos et de New York Cosmos a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur au côlon, rapporte Xinhua.

Pelé a publié des messages réguliers sur les réseaux sociaux ces dernières semaines pour informer les fans de son état de santé pendant qu’il regarde la Coupe du monde.

« Je suis fort, avec beaucoup d’espoir et je suis mon traitement comme d’habitude. Je tiens à remercier toute l’équipe médicale et soignante pour tous les soins que j’ai reçus”, a-t-il écrit la semaine dernière.

