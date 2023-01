Pelé : les Brésiliens font leurs derniers adieux avec une veillée funèbre et une procession de cercueils

CNN

Les Brésiliens ont commencé à rendre un dernier hommage au grand footballeur Pelé avec une veillée publique de 24 heures, qui a débuté lundi au stade Urbano Caldeira, domicile de son ancien club de football, Santos.

La veillée est ouverte au public et les personnes en deuil ont commencé à entrer dans le stade lundi matin.

Mardi, un cortège funèbre transportera ensuite le cercueil de Pelé dans les rues de la ville de Santos, notamment en passant dans la rue où vit la mère de Pelé, âgée de 100 ans, Celeste Arantes.

La procession se poursuivra jusqu’au dernier lieu de repos de Pelé, le cimetière Memorial Necrópole Ecumênica, où des funérailles privées auront lieu pour les membres de la famille.

Des feux d’artifice ont accueilli le corbillard transportant le cercueil de Pelé alors qu’il quittait l’hôpital Albert Einstein de São Paulo, où le triple vainqueur de la Coupe du monde est décédé jeudi d’une défaillance multiviscérale due à la progression d’un cancer du côlon.

Le corbillard était sous forte escorte policière alors qu’il se dirigeait vers le stade, où son cercueil sera placé au milieu du terrain.

Les fans avaient déjà commencé à aligner les rues aux premières heures du lundi matin, beaucoup tenant des drapeaux ou des banderoles avec des messages pour ‘O Rei’ (“Le roi”). “Pelé, tu es éternel”, lisait-on au bord de l’autoroute.

À l’intérieur du stade de 16 000 places de Santos, un certain nombre de grandes bannières avaient été placées dans les gradins, l’une d’entre elles indiquant « longue vie au roi ».

Le fils de Pelé, Edson Nascimento, a publié une série d’histoires sur Instagram à propos du voyage à Santos.

“Ramener notre roi à la maison”, lisait-on qui montrait le convoi sur l’autoroute. Un autre a montré sa main au-dessus du cercueil avec la légende : “Nous sommes à la maison”.

Des Brésiliens célèbres, dont des joueurs tels que Romário et Neymar Jr., ainsi que des officiels de clubs du Real Madrid et du São Paulo FC, étaient également présents.

Selon CNN Brasil, la veuve de Pelé, Marcia Aoki, a assisté à la veillée funèbre et a été vue en train d’embrasser Edson Nascimento.

Des personnes de tous âges ont afflué vers le stade à l’ouverture des portes du mémorial et de nombreuses personnes portaient le maillot jaune emblématique porté par l’équipe de football du Brésil et les maillots du Santos FC.

C’était une occasion sombre et de nombreux fans ont été submergés par l’émotion, les larmes coulant sur leurs visages alors qu’ils se dirigeaient vers le sol. L’entrée publique du stade était ornée de bouquets de fleurs et le drapeau du Santos FC flottait en berne.

La chanson Meu Legado (“mon héritage”), chantée par Pelé, a été jouée en boucle à l’intérieur du stade à partir du moment où son cercueil est entré, alors que les fans chantaient les paroles.

Parmi les premiers à arriver pour rendre hommage, le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Pelé est éternel », a déclaré Infantino aux journalistes, selon Reuters. “La FIFA honorera certainement le ‘roi’ comme il le mérite.

“Nous avons demandé à toutes les associations de football du monde de respecter une minute de silence avant chaque match et nous leur demanderons également, 211 pays, de nommer un stade après Pelé. Les générations futures doivent savoir et se rappeler qui était Pelé.

Depuis plus de 60 ans, le nom Pelé est synonyme de football. Il a disputé quatre Coupes du monde et est le seul joueur de l’histoire à en avoir remporté trois, mais son héritage s’étend bien au-delà de son trophée et de son remarquable record de buts.

“Je suis né pour jouer au football, tout comme Beethoven est né pour écrire de la musique et Michel-Ange est né pour peindre”, a déclaré Pelé.

Pelé, né Edson Arantes do Nascimento, est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire et le Brésil a tenu trois jours de deuil national après sa mort.

Des stars du sport, des politiciens et des musiciens du monde entier ont rendu hommage à un homme qui a transcendé son sport et est devenu une icône mondiale.