Pelé: la légende brésilienne réagit bien au traitement des infections respiratoires, selon les médecins | Nouvelles du football

Pelé répond bien au traitement d’une infection respiratoire et son état de santé ne s’est pas aggravé au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.

L’homme de 82 ans est hospitalisé depuis mardi pour recevoir un traitement contre le cancer du côlon, après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur en septembre 2021.

L’hôpital Albert Einstein a indiqué samedi qu’il était maintenu à l’hôpital pour une “réévaluation de la chimiothérapie” de sa tumeur au côlon.

Il suit toujours un traitement et reste stable, a ajouté l’hôpital.

Plus tôt samedi, un article du quotidien brésilien Folha de S. Paulo dit Pelé avait été transféré en soins palliatifs et n’était traité que pour des symptômes tels que la douleur et l’essoufflement.

Interrogé sur le reportage, le capitaine anglais Harry Kane a déclaré: “Avant tout, nous lui adressons nos meilleurs vœux, ainsi qu’à sa famille.

“C’est une inspiration dans notre jeu, un footballeur incroyable et une personne incroyable.”

Pelé a remporté les Coupes du monde de 1958, 1962 et 1970 et reste le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 77 buts en 92 matches.

Interrogé sur le conseil que Pelé lui avait donné, dans lequel il exhortait l’attaquant de Tottenham à ne jamais croire qu’il était le meilleur joueur du monde et à continuer d’apprendre, Kane a déclaré : “Entendre ces mots de sa part à l’époque était vraiment spécial pour moi.

“Et j’ai toujours l’impression d’être quelqu’un qui apprend toujours et qui continuera d’apprendre pour le reste de ma carrière, alors il était juste avec ses conseils.

“Bien sûr, triste d’apprendre cette nouvelle, mais nous lui souhaitons bonne chance, pas seulement à moi mais aussi à toute l’équipe anglaise.”

L’attaquant français Kylian Mbappe, qui est devenu le premier adolescent depuis Pelé à remporter la Coupe du monde il y a quatre ans en Russie, a tweeté samedi : “Priez pour le Roi @Pele” en hommage à la légende brésilienne.

Jeudi, Pelé a remercié les fans inquiets pour leurs messages.

“C’est toujours agréable de recevoir des messages positifs comme celui-ci”, a-t-il posté sur Instagram.

“Merci au Qatar pour cet hommage, et à tous ceux qui m’envoient de bonnes ondes.”