Pelé hospitalisé à nouveau, sa fille confirme qu’il n’y a pas d’urgence

La légende du football brésilien Pelé a de nouveau été hospitalisée, mais il n’y a “pas d’urgence”, a déclaré mercredi sa fille, le dernier problème de santé de l’icône de 82 ans, qui a été en traitement suite à une tumeur du côlon.

“Il est à l’hôpital pour réglementer les médicaments”, a écrit la fille de Pelé, Kely Nascimento, sur Instagram.

“Il n’y a (pas) d’urgence ou de nouvelle prédiction désastreuse… Nous apprécions l’inquiétude et l’amour.”

Pelé suit régulièrement des traitements de chimiothérapie depuis qu’il a reçu un diagnostic de cancer du côlon l’année dernière.

Il a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur en septembre 2021, passant un mois à l’hôpital.

Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Edson Arantes do Nascimento – le vrai nom de Pelé – a souffert d’une santé de plus en plus fragile ces dernières années.

Seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970), Pelé a eu l’une des carrières les plus riches en sport, marquant plus de 1 000 buts avant de prendre sa retraite en 1977.

Ses apparitions publiques sont devenues de plus en plus rares, mais il maintient une présence active sur les réseaux sociaux – déclarant récemment à l’équipe nationale brésilienne qu’il comptait sur eux pour “ramener ce trophée à la maison” de la Coupe du monde 2022.

