Pelé honoré par des milliers de Brésiliens lors de funérailles de 24 heures

Santos a ouvert les portes de son stade de 16 000 places lundi à 10 heures du matin, et un flux constant de fans a commencé à défiler devant le corps de Pelé, qui repose dans un cercueil sombre au milieu du terrain, couvert de fleurs et drapé d’un voile. Les gradins autour de lui étaient drapés de bannières à son image et d’un message : “Viva o rei” ou “Vive le roi”.

À l’extérieur du stade, des supporters de tout le Brésil et d’ailleurs s’étaient alignés pour rendre hommage, la ligne prenant près de deux heures pour atteindre le stade en fin de matinée. Il y avait des pères avec leurs filles, des mères avec des fils et des vendeurs vendant de la bière, des snacks frits et des roses à l’ombre de l’architecture coloniale. Un homme a distribué à la hâte des menus de pizzeria à quiconque en accepterait un. La conversation partout était à propos d’une chose. « Au-dessus de lui, seul Dieu », disait un homme à un autre en passant.

“L’atmosphère ici est un peu de tristesse et un peu de joie – tristesse parce qu’il est mort et joie à cause des gens qui l’ont vu jouer et parlent de son histoire”, a déclaré Marcelo Alves da Silva, 41 ans, analyste en investissement à risque. qui a assisté à l’événement avec son fils de 4 ans, Mathias, sur les épaules. Da Silva avait pris une journée de congé et il a conduit les deux heures de São Paulo. “C’était important de montrer à mon fils”, a-t-il déclaré.