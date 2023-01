Pelé: Gary Neville et Jamie Carragher rendent hommage à la légende brésilienne après son décès à l’âge de 82 ans | Nouvelles du football

Gary Neville pense que Pelé était le “plus grand nom du football”, tandis que Jamie Carragher estime qu’il était la “première superstar mondiale” du jeu après la mort de la légende brésilienne.

Le triple vainqueur de la Coupe du monde est décédé jeudi à Sao Paulo à l’âge de 82 ans après une longue bataille contre le cancer du côlon, suscitant une vague d’affection et de respect du monde entier.

Neville et Carragher ont tous deux rencontré la superstar brésilienne et lui ont rendu hommage.

Neville a dit Sports du ciel: “Je l’ai rencontré à Old Trafford quand il est venu voir un match.

“Ce qui m’a frappé chez lui, c’est son sourire mais aussi son éthique de travail et hier soir vous avez vu le nombre de personnes qui ont rencontré Pelé.

“Le fait qu’il voyagerait à travers le monde, regarderait le football, rencontrerait des gens, serait un ambassadeur incroyable pour le sport.

“Quand vous pensez à ce qu’il a fait pour le football, c’est le plus grand nom du football et quelqu’un que nous avons tous les deux été fiers de rencontrer.”

Carragher a dit Sports du ciel: “J’ai emmené mon fils voir la finale de la Coupe du monde en 2014 au Brésil et j’ai eu la chance de rencontrer le grand homme.

“Nous parlons beaucoup maintenant de qui est le plus grand joueur de tous les temps et vous pensez à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en ce moment. Dans le passé, c’était Johan Cruyff, Pelé et Diego Maradona peut-être pris en sandwich entre eux.

“Nous avons tous grandi avec des gens qui nous disaient que Pelé était le plus grand joueur de tous les temps.

“J’ai eu l’impression qu’il était la première vraie superstar mondiale du football.”

La Premier League et l’EFL ont déclaré en signe de respect que tous les matchs de ce week-end verront les joueurs porter des brassards noirs avec des applaudissements d’une minute avant le coup d’envoi.

La Ligue écossaise de football professionnel a suggéré à tous les clubs de rendre hommage avec une minute d’applaudissements.

Guardiola : L’influence de Pelé sur le football sera “éternelle”

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, pense que l’influence de Pelé dans le jeu mondial sera éternelle.

Guardiola a déclaré: “Au nom de Manchester City, les plus grandes condoléances pour sa famille et ses amis. Le football est le football grâce à ce type de personnes.

“Neymar a dit une belle phrase quand il a dit qu’avant (Pele) le numéro 10 n’était qu’un numéro et qu’après c’est devenu quelque chose de spécial.

“Chaque joueur de haut niveau voulait porter le numéro 10 dans son équipe. Ce qu’il a fait pour le football est là et restera toujours.

“C’est comme un bon film, l’héritage après de nombreuses années. Si nous parlons encore de lui comme d’un bon film ou d’un bon livre, c’est parce qu’il était si bon.

“Je pense que Pelé, (Diego) Maradona, (Johan) Cruyff, (Lionel) Messi, (Franz) Beckenbauer, Cristiano Ronaldo – ce type de joueurs sera pour toujours, ils seront éternels.

“Ils ont fait beaucoup de choses depuis de nombreuses années sur le terrain et en dehors, avec leurs équipes et leurs pays.

“Ce type de joueurs fait de notre entreprise, de notre travail, de notre travail, comme vous voulez le dire, un meilleur endroit parce que ce qu’il a produit, ce que nous avons vu en Coupe du monde, ce qu’une équipe peut produire peut changer 48 millions de personnes, le pays. C’est incroyable.

Arteta: les joueurs brésiliens d’Arsenal “émotionnels”

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que les joueurs brésiliens de son équipe des Gunners, dont Gabriel Magalhaes, le vice-capitaine Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Marquinhos, pleuraient la mort de leur compatriote.

Il a déclaré: “Nous avons parlé de (son héritage) l’autre jour et évidemment ils sont très émus parce qu’il est l’une des figures les plus populaires au Brésil, et c’est une grosse perte.

“Évidemment, tout ce que j’ai vu de lui et entendu parler de lui a été à travers des vidéos et des gens qui le connaissaient personnellement, et beaucoup de relations que j’ai toujours eues dans le football, mais quelqu’un qui a probablement changé la dimension d’un seul joueur dans football mondial, parce qu’il pouvait faire un peu de tout.

“Il était probablement le joueur le plus complet que le jeu ait jamais vu, et c’est une grosse perte. Nous avons eu deux grosses défaites avec lui et Maradona au cours des (deux dernières années).”

Le patron des Spurs, Antonio Conte, a tout appris sur Pelé grâce à son père.

Il a déclaré: “La première personne qui m’a parlé de Pelé était mon père. Mon père était amoureux de Pelé parce que pour lui, il était le meilleur joueur du monde et il a souvent parlé de lui.

“Ensuite, j’ai regardé certains matchs qu’il a joués et en particulier la finale de la Coupe du monde et certaines situations, c’était incroyable ce qu’il a fait avec le ballon. Les souvenirs sont là.

“Bien sûr, si je dois comparer Pelé avec (Diego) Maradona, c’est différent parce que j’écoutais Pelé, j’avais mon père et j’ai regardé à la télévision sa qualité et qu’il était un joueur incroyable.

“A propos de Maradona, j’ai eu l’opportunité de jouer contre lui. Puis de voir et de toucher ses capacités. Mais je le répète, Pelé pour mon père était le meilleur footballeur du monde.”