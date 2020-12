Le grand footballeur brésilien Pelé a rendu hommage à Lionel Messi pour avoir égalé son record de buts pour un seul club après que l’attaquant argentin ait marqué son 643e but pour Barcelone lors du match nul 2-2 à domicile de samedi avec Valence.

Messi, 33 ans, a atteint le but marquant avec une tête plongeante juste avant la mi-temps, immédiatement après que son penalty a été sauvé par le gardien de Valence Jaume Domenech.

Messi, qui a fait sa première apparition pour Barcelone à l’âge de 17 ans en 2004, a eu besoin de 748 matches pour marquer 643 buts, tandis que Pelé a réussi le décompte en 665 matchs de compétition pour Santos.

«Lorsque votre cœur déborde d’amour, il est difficile de changer de chemin. Comme vous, je sais ce que c’est que d’aimer porter le même maillot tous les jours », a écrit Pelé, le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde trois fois, sur Instagram.

«Comme vous, je sais qu’il n’y a rien de mieux que l’endroit où nous nous sentons chez nous. Félicitations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour votre belle carrière à Barcelone.

«Des histoires comme la nôtre, d’aimer le même club pendant si longtemps, seront malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je t’admire beaucoup.

Pelé, maintenant âgé de 80 ans, a fait ses débuts à Santos à l’âge de 15 ans en 1956 et est parti en 1974 après avoir remporté six titres de champion brésiliens et deux couronnes de la Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions.