Le grand brésilien Pelé a félicité Cristiano Ronaldo pour avoir battu son record de buts en « matches officiels » après que la star portugaise ait réussi un tour du chapeau lors de la victoire 3-1 de la Juventus contre Cagliari dimanche.

« La vie est un vol en solo. Chacun fait son propre voyage. Et quel beau voyage tu fais! Je t’admire beaucoup, j’adore te regarder jouer et ce n’est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en officiel. matchs, « Pele, qui a posté une photo de lui-même et de Ronaldo en train de s’embrasser, a déclaré sur Instagram.

– Pourquoi la revendication de Pelé de plus de 1000 buts devrait être prise au sérieux

– Toe Poke: Ronaldo, Pelé ou Bican? Nous ne pourrons jamais non à coup sûr

« Mon seul regret est de ne pas pouvoir vous faire un câlin aujourd’hui. Mais je laisse cette photo en votre honneur, avec beaucoup de tendresse, comme le symbole d’une amitié qui existe depuis de nombreuses années. »

Étant donné que l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, ne tient pas de registre officiel de ceux qui figurent en tête de la liste des scores de tous les temps, c’est une référence qui est vivement contestée.

Plusieurs médias ont déjà salué Ronaldo pour avoir battu le record lorsqu’il a atteint 760 buts, car il aurait dépassé le record établi par l’attaquant austro-tchèque Josef Bican.

Cependant, la FA tchèque a déclaré par la suite en janvier que le total de Bican était en fait de 821 buts, après un examen de ses statistiques au cours d’une carrière allant de 1931 à 1955.

Selon la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), une base de données en ligne de statistiques historiques sur le football qui est utilisée comme guide général par plusieurs médias sportifs grand public, y compris ESPN, Pelé a marqué 775 buts en apparitions supplémentaires pour une « armée équipe « et pour une » Sélection de Sao Paolo « entre 1959 et 1962 – huit de plus que Pelé lui-même ne le prétend.

Ronaldo a célébré le jalon après le match et a expliqué ses raisons d’attendre pour le reconnaître.

« Les dernières semaines ont été remplies de nouvelles et de statistiques me considérant comme le meilleur buteur du monde de l’histoire du football, dépassant les 757 buts officiels de Pelé. Bien que je sois reconnaissant pour cette reconnaissance, il est maintenant temps pour moi d’expliquer pourquoi je ne l’ai pas reconnu. record jusqu’à ce moment », a déclaré Ronaldo dans son propre post Instagram.

« Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour monsieur Edson Arantes do Nascimento [Pele], comme le respect que j’ai pour le football du milieu du XXe siècle, m’a amené à prendre en compte son score de 767, en assumant ses 9 buts pour l’équipe d’État de Sao Paulo, ainsi que son seul but pour l’équipe militaire brésilienne, comme buts officiels . Le monde a changé depuis et le football a également changé, mais cela ne signifie pas que nous pouvons simplement effacer l’histoire en fonction de nos intérêts.

jouer 1:34 Gab Marcotti rejette Cristiano Ronaldo de rejoindre le Real Madrid, mais dit qu’il pourrait aider Manchester United.

« Aujourd’hui, alors que j’atteins l’objectif officiel de 770.º dans ma carrière professionnelle, mes premiers mots vont directement à @pele. Il n’y a aucun joueur au monde qui n’ait été élevé en écoutant des histoires sur ses matchs, ses objectifs et ses réalisations. , et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté alors que je reconnais l’objectif qui m’a placé en tête de la liste des buts mondiaux, battre le record de Pelé, quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver. grandir comme un enfant de Madère.

« Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage incroyable avec moi. À mes coéquipiers, à mes adversaires, aux fans du beau jeu du monde entier et, surtout, à ma famille et mes amis proches: faites-moi confiance quand Je dis que je n’aurais pas pu le faire sans toi.

« Maintenant, je ne peux pas attendre les prochains matchs et défis! Les prochains records et trophées! Croyez-moi, cette histoire est encore loin d’être terminée. L’avenir est demain et il y a encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal! »

« Rejoignez-moi dans ce voyage! Allons-y! »

Pelé, qui a aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde en 1958, 1962 et 1970, déclare sur sa propre page Instagram qu’il est en tête de la liste des buteurs de tous les temps avec 1283 buts sur des matchs amateurs, non officiels et amicaux contre les meilleures équipes de son époque.