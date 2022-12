Pelé envoie un message de soutien à Neymar après le départ du Brésil

Le grand Brésilien Pelé a félicité Neymar pour avoir égalé son record de buts en équipe nationale vendredi, puis a compati avec le joueur pour sa sortie de la Coupe du monde.

Pelé, qui a été hospitalisé alors qu’il était soigné pour une infection respiratoire, a publié son message sur Instagram après la défaite du Brésil contre la Croatie en quarts de finale lors d’une séance de tirs au but lors du tournoi au Qatar.

“Je t’ai vu grandir, je t’ai encouragé tous les jours et je peux enfin te féliciter d’avoir atteint mon nombre de buts avec le Brésil. Nous savons tous les deux que c’est plus qu’un chiffre », a écrit Pelé, 82 ans. “Notre plus grand devoir en tant qu’athlètes est d’inspirer. Inspirez nos coéquipiers d’aujourd’hui, les prochaines générations et, surtout, tous ceux qui aiment notre sport.

“Malheureusement, ce n’est pas le jour le plus heureux pour nous”, a ajouté Pelé. “Mon record a été établi il y a près de 50 ans, et personne n’avait réussi à s’en approcher jusqu’à présent. Tu y es arrivé, gamin. Cela montre à quel point votre réussite est grande.

Neymar a marqué le seul but du Brésil contre la Croatie au Education City Stadium, lui donnant 77 pour l’équipe nationale. Les Croates ont ensuite égalisé et se sont qualifiés pour les demi-finales en remportant la fusillade 4-2 après un match nul 1-1.

Neymar, 30 ans, n’a pas tiré de penalty lors de la fusillade. Il a quitté le terrain en larmes et a laissé ouvert s’il continuerait à jouer pour l’équipe nationale.

“Continuez à nous inspirer”, a déclaré Pelé à la fin de son message à Neymar. “Je continuerai à frapper l’air avec joie pour chaque but que vous marquerez, comme je l’ai fait à chaque match où je vous ai vu sur le terrain.”

Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, a remporté trois Coupes du monde avec le Brésil. Il a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur du côlon l’année dernière et subit également une chimiothérapie dans sa lutte contre le cancer.

Les filles de Pelé, Kely et Flavia Nascimento, ont posté un montage de leur père et Neymar ensemble pour célébrer le but de l’attaquant.

