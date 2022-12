Pelé encourage l’équipe du Brésil depuis l’hôpital

Alors que les fans du monde entier s’inquiètent de sa santé, la légende du football de 82 ans, Pelé, a déclaré lundi qu’il encourageait l’équipe nationale brésilienne depuis l’hôpital alors qu’elle se précipitait vers une place en quart de finale de la Coupe du monde.

Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé a été hospitalisé à Sao Paulo mardi dernier au milieu d’un traitement contre le cancer du côlon, alors que le Brésil menait sa campagne pour remporter une sixième Coupe du monde record au Qatar.

Dans un message sur Instagram alors que la “Selecao” se préparait pour son combat 4-1 contre la Corée du Sud en huitièmes de finale, Pelé a déclaré qu’il regardait.

“Je soutiendrai chacun de vous”, a déclaré Pelé, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970), à l’équipe.

“The King” a publié une photo en couleur fanée de lui-même alors qu’il avait 17 ans au visage de bébé à Stockholm, en Suède, en route pour éblouir la planète avec son talent extraordinaire lors de la première course du Brésil en Coupe du monde.

Huit ans plus tôt, en voyant son père footballeur pleurer quand le Brésil a perdu la finale de la Coupe du monde 1950 à domicile face à l’Uruguay, Pelé avait promis de remporter le trophée un jour.

“En 1958, en Suède, je marchais dans les rues en pensant à tenir la promesse que j’avais faite à mon père”, a écrit Pelé.

“Je sais que de nombreux membres de l’équipe nationale ont fait des promesses similaires et sont également à la recherche de leur première Coupe du monde. Je veux vous inspirer, mes amis… Nous faisons ce voyage ensemble. Bonne chance à notre Brésil !”

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e tambem vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55 – Pelé (@Pele) 5 décembre 2022

Neymar et son équipe l’ont rendu fier, marquant une cascade de buts qui évoquaient le “beau jeu” incarné par Pelé.

Après le match, l’équipe est retournée sur le terrain avec une banderole marquée “Pelé!”, Avec une photo de lui célébrant la victoire du Brésil à la Coupe du monde 1970.

Les fans du stade pouvaient également être vus brandissant des images et des messages en l’honneur de Pelé.

“Il est difficile de parler de ce que Pelé traverse, mais je lui souhaite tout le meilleur”, a déclaré la star du Paris Saint-Germain Neymar après le match – dans lequel il a converti un penalty, l’amenant à moins d’un but du record de Pelé. Record de buts du Brésil.

“J’espère qu’il ira mieux le plus vite possible et que nous lui avons au moins apporté un peu de réconfort avec la victoire et la bannière que nous lui avons dédiée.”

L’ailier du Real Madrid Vinicius Junior, qui a marqué le premier but du Brésil, a également envoyé “un gros câlin à Pelé”.

“Cette victoire est pour lui”, a-t-il déclaré. “J’espère que nous serons champions pour lui.”

– Famille optimiste –

Pelé – dont le vrai nom est Edson Arantes do Nascimento – a eu une santé fragile ces dernières années.

Opéré d’une tumeur du côlon en septembre 2021, il suit depuis une chimiothérapie. Mais les médecins ont dit qu’il avait maintenant besoin d’une “réévaluation” de ses traitements.

Ils ont dit qu’il avait également une infection respiratoire, qu’ils traitaient avec des antibiotiques.

La fille de Pelé, Kely Arantes Nascimento, a déclaré dimanche que la nouvelle maladie était le résultat d’une infection au Covid-19 que Pelé, qui est entièrement vacciné, a contractée il y a trois semaines.

Elle a déclaré que la famille et les médecins de la chaîne de télévision brésilienne Globo Pele étaient convaincus que sa vie n’était pas en danger immédiat.

“Quand il ira mieux, il rentrera à la maison”, a-t-elle déclaré.

