Pelé dit qu’il encouragera le Brésil depuis l’hôpital avant le match à élimination directe des WC

La légende du football brésilien, Pelé, a soutenu lundi l’équipe nationale brésilienne avant son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Corée du Sud, affirmant qu’il regarderait le match depuis l’hôpital après y avoir été admis la semaine dernière alors qu’il luttait contre le cancer du côlon.

Pelé, 82 ans, a déclaré dans un post Instagram qu’il souhaitait inspirer les joueurs brésiliens en partageant une photo prise lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède, lorsque l’adolescent de l’époque avait choqué le monde en menant l’équipe sud-américaine à son premier titre.

“Je regarderai le match d’ici à l’hôpital et je soutiendrai chacun d’entre vous”, a déclaré Pelé avant le match qui débutera plus tard lundi au Qatar. « Nous faisons ce voyage ensemble. Bonne chance à notre Brésil ! »

Dans une nouvelle plus encourageante pour les fans du Brésil, Neymar a été nommé dans la formation de départ de l’équipe contre la Corée du Sud lundi, sa première apparition depuis qu’il s’est blessé à la cheville droite lors de leur match d’ouverture contre la Serbie.

Le reste des partants sont Alisson; Eder Militao, Thiago Silva (capitaine), Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paqueta, Vinicius Jr., Raphinha et Richarlison.

Le Brésil a remporté ses deux premiers matchs du Groupe G contre la Serbie et la Suisse avant de tourner lourdement au milieu d’une vague de blessures pour son dernier match contre le Cameroun, qui s’est soldé par une défaite 1-0 pour l’équipe de l’entraîneur-chef Tite.

Neymar a fait face à une course pour être en forme pour le premier match à élimination directe du Brésil – il a repris l’entraînement dimanche soir et avait encore besoin de personnel médical pour l’autoriser à jouer – mais le joueur de 30 ans a dû commencer sur la gauche du Brésil- aile contre la Corée du Sud.

Les joueurs brésiliens ont envoyé des encouragements à Pelé alors qu’il fait face à cette bataille de santé chez lui à Sao Paulo.

Pelé, internationalement vénéré comme l’un des plus grands – sinon le plus grand – footballeurs de tous les temps, s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre 2021 et reçoit régulièrement des soins hospitaliers.

Il a été hospitalisé la semaine dernière pour réévaluer son traitement et est également soigné pour une infection respiratoire, selon des rapports médicaux.

Ses filles ont confirmé dimanche qu’il avait le COVID-19 et un rythme cardiaque inférieur à la normale avant d’être hospitalisé.

Pelé a été testé positif au COVID-19 le 17 novembre et a été traité avec des médicaments pour contrôler la douleur et la fièvre, mais le COVID-19 a été l’une des premières raisons pour lesquelles il a été transporté à l’hôpital, ont déclaré des sources à ESPN.

Pelé a joué pour le Brésil et les clubs Santos et le New York Cosmos en tant qu’attaquant. Il a aidé son pays à remporter trois championnats du monde à trois reprises – en 1958, 1962 et 1970 – un exploit qu’aucun autre joueur n’a réalisé.

Le Brésil cherche à remporter un sixième titre mondial record.