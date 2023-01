Pelé a rendu célèbre la ville brésilienne de Santos – NBC New York

Pelé. Santos, Brésil.

Pendant des décennies, des fans adorateurs du monde entier ont envoyé des milliers de lettres, de cartes postales et de colis à la légende du sport sans son adresse ni son nom complet.

Presque sans faute, ils atteignirent le bureau d’Edson Arantes do Nascimento dans la ville portuaire qu’il rendit célèbre.

Santos a été fondée par les Portugais en janvier 1546. Elle abrite le plus grand port d’Amérique latine, qui alimente la région de Sao Paulo et exporte les produits agricoles du pays vers la planète.

Ce n’est qu’après qu’une sensation de 15 ans a commencé à marquer des buts pour l’équipe de la ville que Santos, une ville d’environ 430 000 habitants aujourd’hui, est devenue un nom familier. Le grand brésilien, décédé jeudi à 82 ans des suites d’un cancer, y a joué de 1956 à 1974.

“Il y a un Santos avant Pelé et un autre après lui”, a déclaré Serginho Chulapa, attaquant brésilien lors de la Coupe du monde 1982 et héros local avec plus de 100 buts pour le club. «Il a mis à la fois la ville et le club sur la carte. Avant lui, les gens venaient travailler au port et allaient à la plage.

Chulapa a passé quatre séjours au Santos FC en tant que joueur, tout au long des années 1980. Depuis sa retraite, il a travaillé au club à différents titres, dont certains aux côtés de Pelé.

« Santos n’est pas dans une métropole comme Sao Paulo, nous devons travailler avec moins d’argent. Et Pelé a rendu ce club gigantesque depuis qu’il a commencé à jouer », a déclaré Chulapa. “Santos a eu son apogée avec lui.”

Pelé a donné à Santos deux titres de Copa Libertadores et deux titres de Coupe Intercontinentale contre Benfica et l’AC Milan, alors qu’il battait certains des meilleurs rivaux du monde. Le grand brésilien a remporté 26 titres au club.

Certains des plus grands politiciens brésiliens, dont le président Luiz Inácio Lula da Silva, ont vécu dans la ville côtière. Mais l’une des principales attractions touristiques de Santos est le musée Pelé. Il se trouve dans le quartier rénové de Casaroes do Valongo, à proximité du port de la ville. Il a ouvert ses portes en 2014 et accueille des dizaines de milliers de touristes. Beaucoup sont comme Gisela Claudia, 65 ans, qui est arrivée sur un bateau de croisière pour passer le réveillon du Nouvel An dans la ville.

« C’est ma première fois à Santos. Et je ne suis venue dans cette croisière que parce que mon mari voulait voir la ville de Pelé », a déclaré Claudia.

“Il est perdu quelque part dans le musée”, a-t-elle déclaré. “Il y a d’autres plages sur ce voyage qui sont plus belles que celle-ci. Mais aucun d’entre eux n’a cette histoire du plus grand joueur.

Le musée présente certains des souvenirs restants de Pelé : bottes, trophées, médailles, chemises.

Santos est devenue une destination populaire pour le réveillon du Nouvel An, en particulier parmi les habitants de Sao Paulo, qui se sont passionnés pour ses clubs, ses plages et quelques îles privées où se déroulent les fêtes. Mais le stade Vila Belmiro du club local, où les funérailles de Pelé auront lieu lundi, reste l’une des principales attractions touristiques de la ville.

Pelé, le puissant roi du football brésilien, est décédé. Il avait 82 ans.

La dernière fois que Santos a régulièrement rempli les 16 000 sièges de son arène, c’était entre 2009 et 2013, lorsque l’attaquant Neymar y jouait.

Le Santos FC abrite également d’autres joueurs de renom, la plupart d’entre eux venant de son académie longtemps après la retraite de Pelé. La liste comprend Rodrygo, Elano, Zé Roberto, Giovanni, Robinho, Diego et Gabriel Barbosa.

La mort de Pelé devrait changer de nombreux noms autour de Santos. Le premier devrait être le port, qui sera rebaptisé King Pelé Port, a décidé la nouvelle administration fédérale.

L’architecte Maria Tereza Myre Dores, l’une des plus proches amies de Pelé et sa voisine dans les dernières années de sa vie dans la ville voisine de Guaruja, affirme que Santos le club et Santos la ville ne seront plus jamais les mêmes.

“C’était Santos. Il aimait la ville, aimait le club. Et il a fait à la fois mieux et plus gros », a déclaré Myre Dores.

«Je me souviens encore des après-midi qu’il passait dans son bureau à signer des lettres et des chemises pour des gens partout. Un par un et en les renvoyant, même ceux qui ne sont venus qu’avec ces trois mots; Pelé, Santos, Brésil », a déclaré l’architecte. “Sans lui, Santos est moins Santos.”

