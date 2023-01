Pelé a établi l’étalon d’or du football. Il ne peut pas être égalé.

Bien sûr, il a enduré de nombreuses critiques pour ne pas avoir résisté à la dictature militaire qui a dirigé le Brésil pendant environ deux décennies, à partir de 1964 et jusqu’à la victoire du Brésil en 1970.

“Beaucoup de gens regardent moins ce qu’il a fait sur le terrain, et plus ce qu’il a fait en dehors”, a déclaré Paulo César Vasconcellos, un journaliste brésilien, dans le documentaire. « En dehors du terrain, il se caractérise par sa neutralité politique. À ce moment de l’histoire, cela a joué contre lui.

Mais tous les athlètes de premier plan n’ont pas besoin d’être un brandon. Et ce serait une erreur de porter un jugement sur Pelé sans reconnaître l’histoire profonde du Brésil et la façon dont sa culture particulière a façonné et assourdi les citoyens noirs pendant des siècles.

Il n’était pas Ali. Être Pelé était un exploit suffisant pour faire avancer le monde. Un athlète noir qui a suscité une passion profonde dans pratiquement tous les coins du monde. Un athlète noir non seulement dominant, non seulement apportant une esthétique à couper le souffle sur le terrain, mais devenant le moule par lequel tous les autres sont comparés.

Nous passons maintenant au suivant.

Comme le destin l’aurait voulu, lors de la défaite du match de championnat de Coupe du monde de cette année, le Français Mbappé a réussi un tour du chapeau et a remporté le prix Golden Boot, le reconnaissant comme le meilleur buteur du tournoi. Noir, souple comme Pelé, rapide comme Pelé, possédant un toucher, une rapidité et une audace qui ressemblent tellement à Pelé, Mbappé poursuit l’évolution.

Dans le sport, la grandeur est transposée, et parfois polie, de joueur à joueur, d’époque en époque. Et dans le football, chaque grand générationnel, chaque Mbappé ou Messi, chaque Marta ou Abby Wambach, chaque Maradona ou Cristiano Ronaldo, chaque génie gracieux qui jouera le beau jeu du futur, vient créé dans le moule de Pelé, le seul et unique .