Pékin va remettre 6,2 millions de dollars en procès

Les résidents de la capitale chinoise peuvent utiliser deux applications bancaires pour demander à gagner l’un des 200 000 paquets dits rouges dans le cadre de la loterie, selon le Bureau local de supervision et d’administration financière de Pékin.

En avril, le sous-gouverneur de la PBOC, Li a réaffirmé que le yuan numérique était destiné à un usage domestique et non à une tentative de contester la domination du dollar américain.

Au lieu de cela, les efforts de la Chine sont un exemple de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) et la PBOC vise à numériser les billets de banque et les pièces en circulation.

Le yuan numérique n’est pas une crypto-monnaie comme le bitcoin. D’une part, il est émis par une autorité centrale – la PBOC – alors que le bitcoin n’est pas et donc « décentralisé ».

« Pour l’internationalisation du renminbi, nous avons dit à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un processus naturel et que notre objectif n’est pas de remplacer (le) dollar américain ou toute autre monnaie internationale », a déclaré Li. « Je pense que notre objectif est de permettre au marché de choisir et de faciliter le commerce et l’investissement internationaux. »

La poursuite des tests du yuan numérique par la Chine intervient alors que les autorités renouvellent la répression du secteur des crypto-monnaies dans le pays. Alors que les échanges locaux de crypto-monnaie ont été interdits en 2017, les régulateurs se concentrent désormais sur la répression du minage de bitcoins.