Pékin traque une église chinoise en quête de sécurité à l’étranger

BANGKOK (AP) – Quelques jours après avoir pris l’avion pour la Thaïlande pour demander l’asile, les membres d’une église chinoise se sont blottis dans un restaurant pour partager leurs histoires avec les journalistes. Mais quand ils ont regardé par-dessus leurs épaules, ils ont repéré des inconnus qui les filmaient avec des téléphones portables.

En quelques secondes, ils se sont dispersés, craignant que la sécurité de l’État chinois ne vienne encore une fois les chercher.

« La pression politique augmente et il y a de plus en plus de contrôle idéologique », a déclaré le pasteur Pan Yongguang, dont l’église est en fuite depuis des années. “La persécution s’aggrave.”

L’histoire de l’exil de la Sainte Église réformée de Shenzhen illustre comment le gouvernement chinois s’efforce de plus en plus de contrôler la foi religieuse et ses citoyens, même bien au-delà de ses frontières.

Depuis qu’ils ont quitté la Chine pour l’île balnéaire de Jeju en Corée du Sud il y a trois ans, les 61 fidèles de Pan ont été traqués, harcelés et ont reçu des appels et des messages menaçants malgré leur fuite à des centaines de kilomètres (miles), a-t-il déclaré. Des proches restés en Chine ont été convoqués, interrogés et intimidés. Dans un cas, des diplomates chinois ont refusé de délivrer un passeport au nouveau-né d’un membre, rendant le bébé apatride.

Les tactiques du gouvernement contre l’Église font écho à celles utilisées contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques chinoises à l’étranger, ainsi que contre les fugitifs accusés de corruption, pour les contraindre à retourner en Chine.

En Chine, les chrétiens ne sont légalement autorisés à adorer que dans des églises affiliées à des groupes religieux contrôlés par le Parti communiste, mais pendant des décennies, les autorités ont largement toléré des « églises de maison » indépendantes et non enregistrées. Ils ont des dizaines de millions de fidèles, peut-être plus nombreux que ceux des groupes officiels.

Cependant, ces dernières années, les églises de maison ont subi de fortes pressions, et de nombreuses églises importantes ont été fermées. Contrairement aux précédentes répressions, telles que l’interdiction du Falun Gong par Pékin, un mouvement spirituel qualifié de secte, les autorités ont également ciblé certains croyants qui ne sont pas explicitement opposés à l’État chinois.

La plupart des membres de l’église de Pan sont de jeunes couples mariés de la classe moyenne, leurs enfants constituant environ la moitié du groupe.

Bob Fu, fondateur de ChinaAid, un groupe chrétien aidant Pan, a cité le resserrement des contrôles sur la religion sous le dirigeant chinois Xi Jinping visant à éradiquer l’influence étrangère et à renforcer la sécurité nationale.

« Quelle menace pour la sécurité nationale ? » Fu dit. « Ils ne vont pas sur les places publiques, ils n’essaient pas de faire honte au gouvernement chinois. Ils essaient juste de rechercher la liberté religieuse.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l’affaire n’était “pas une question diplomatique” lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Le ministère en Chine n’a jamais été facile, a déclaré Pan. Depuis le début de l’église en 2012, elle a dû se déplacer de maison en maison car les autorités ont ordonné aux propriétaires de les refuser. La police a suivi de près les rassemblements religieux, enregistrant les participants et transportant Pan pour interrogatoire de temps en temps. Les questions se sont aggravées après avoir découvert qu’il avait été ordonné dans l’église presbytérienne de Philadelphie, encore plus aigües après de nouvelles réglementations religieuses en 2018. La police s’est concentrée sur ses liens à l’étranger.

“Ils veulent isoler les églises chinoises du monde extérieur”, a déclaré Pan.

Pan a déclaré que l’église avait commencé à penser à partir après que son ami, un pasteur franc de la même dénomination, ait été arrêté.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est survenue après que des millions de personnes ont commencé à descendre dans les rues de Hong Kong en 2019 pour protester contre le resserrement de l’emprise de Pékin sur la ville. Pan a déclaré qu’ils n’avaient aucun lien avec les manifestations, mais les autorités de leur ville de Shenzhen, sur le continent frontalier de Hong Kong, étaient en état d’alerte maximale en vertu de la “loi quasi martiale”. L’église subit une pression atroce.

Pan a décidé qu’il était temps de mettre la question aux voix. La plupart des membres ont choisi de partir.

“À l’époque, je pensais que nous pourrions peut-être revenir une fois que les choses se seraient calmées”, a déclaré Nie Yunfeng, qui a rejoint l’église des mois après sa fondation. “Je n’aurais jamais imaginé que les choses iraient si mal.”

Au début de cette année, ses parents ont été convoqués par la police et interrogés sur la foi de Nie, tout comme des dizaines de parents d’autres membres de l’église partis pour la Corée du Sud. Des officiers de tout le pays, de la province centrale du Hubei à l’île tropicale de Hainan, ont menacé les proches de confisquer les prestations de l’État ou de fermer leurs entreprises si les fidèles ne retournaient pas en Chine.

“Vos descendants peuvent souffrir”, ont-ils dit au père terrifié de Nie. “Dites-leur de revenir tout de suite, sinon ils subiront de graves conséquences.”

Les officiers ont retrouvé le frère, les sœurs et la mère de Pan et l’ont accusé de « trahison », de « collusion avec des forces étrangères » et de « subversion du pouvoir de l’État ». Les preuves obtenues par Pan et vues par l’AP indiquent que la sécurité de l’État a reçu l’ordre d’enquêter sur l’église.

Ils ont quitté la Corée du Sud pour la Thaïlande après que des réunions avec des responsables locaux et américains aient clairement indiqué que les perspectives de refuge étaient faibles. Bien qu’elle abrite une importante population chrétienne active, l’homogénéité culturelle et ethnique de la Corée du Sud peut la rendre hostile aux réfugiés. Les statistiques gouvernementales montrent que moins de 1% des demandeurs d’asile y ont été accueillis l’année dernière.

Ainsi, l’église a décidé de fuir à nouveau. Lundi, des membres d’église se sont rassemblés devant le bureau des réfugiés des Nations Unies à Bangkok. Ils ont empilé des enveloppes en papier kraft remplies de papiers d’asile sur une boîte aux lettres accrochée à l’entrée.

À Bangkok, les membres se sont répartis entre différents hôtels et assistent au service du dimanche sur Zoom, craignant d’être suivis par la police chinoise. Ils passent leurs journées à prier, s’inquiétant d’un avenir incertain.

Xie Jianqing, un ancien de l’église, a déclaré que la transition a été difficile. Les membres de l’église, en grande partie des cols blancs de la métropole high-tech scintillante de Shenzhen, ont dû s’habituer à cueillir des fruits et à creuser de la terre dans le sol volcanique de l’île de Jeju. Maintenant, ils n’ont pas de travail et leur avenir est encore plus nuageux.

Pourtant, de tels sacrifices en valent la peine, a déclaré Xie. En Chine, il n’a pas pu donner à ses enfants l’éducation religieuse qu’il souhaitait parce que les écoles publiques sont obligatoires et imposent un programme athée et imprégné de communisme. À l’étranger, a-t-il dit, ses enfants peuvent en apprendre davantage sur le Dieu en qui il croit.

« Nous sommes prêts à payer ce prix », a-t-il déclaré. “Dieu a toujours le meilleur plan.”

Kang a rapporté de Pékin. Le journaliste vidéo de l’Associated Press Jerry Harmer a contribué à ce rapport.

Tassanee Vejpongsa et Dake Kang, l’Associated Press