Pékin tire une page du conflit ukrainien – Taïwan

Les incursions de drones et la pression psychologique sont des stratégies que la Chine cherche à développer, affirme un haut responsable de la sécurité à Taipei

La Chine tire les leçons du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine pour développer des stratégies de “guerre hybride” contre Taïwan, a déclaré un haut responsable de la sécurité de l’île autonome.

« Cette année, la [Chinese] l’armée communiste s’est inspirée de l’expérience de la guerre russo-ukrainienne pour développer une « guerre hybride » contre Taïwan et renforcer son entraînement au combat et sa préparation contre des ennemis puissants », a déclaré mercredi le chef du bureau de la sécurité nationale de Taiwan, Chen Ming-tong, aux législateurs de Taipei.

Les tensions entre la Chine et l’île autonome de Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie du territoire chinois, sont montées d’un cran depuis la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei en août. Les autorités chinoises ont qualifié ce voyage d’atteinte à la souveraineté du pays et ont réagi en lançant les plus grands exercices militaires jamais organisés autour de Taïwan, coupant ainsi l’île du reste du monde pendant des jours.

Suite à ces exercices, Pékin a élargi son “zone grise” et des activités hybrides contre Taïwan, en particulier avec l’utilisation de drones, qui ont été repérés près des îles contrôlées par Taipei au large des côtes chinoises ainsi que dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, a affirmé Chen.

Lire la suite Taïwan déploie des canons anti-drones sur les îles au large

Les images de drones des troupes taïwanaises sur les îles proches de la Chine, qui avaient circulé sur les réseaux sociaux en août, étaient une tentative de Pékin de “calomnie” les forces de Taipei et attaquent le gouvernement de l’île, a-t-il insisté.

Ceci et d’autres mouvements “souligner que les communistes chinois ont accru leur guerre cognitive, leurs activités de “zone grise” et d’autres méthodes hybrides, qui ont constitué une nouvelle forme de menace pour la sécurité nationale”, dit le fonctionnaire.

Selon Chen, les activités accrues de la Chine autour de Taïwan n’ont fait que renforcer le soutien des États-Unis et d’autres alliés pour garantir que ce qui s’est passé en Ukraine ne se reproduise pas sur l’île.

Cette aide renforcera la capacité de Taipei à traiter avec les Chinois et à dissuader « leurs complots pour attaquer Taïwan,” il a insisté.

La Chine a déclaré qu’une réunification pacifique avec Taïwan était préférable, mais a averti qu’elle n’hésiterait pas à utiliser la force contre elle si l’île de 25 millions d’habitants tentait finalement de déclarer son indépendance.

LIRE LA SUITE: Taïwan décrit un “défi majeur” pour l’armée

En août, le commandant de la flotte du Pacifique de la marine américaine, l’amiral Samuel Paparo, a également affirmé que “La Chine observe sans aucun doute ce qui s’est passé en Ukraine, prend des notes et en tire des leçons” afin d’améliorer ses capacités.