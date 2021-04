S’exprimant jeudi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a confirmé que l’ambassadeur de Chine au Pakistan, Nong Rong, conduisait une délégation dans la région mercredi mais n’était pas à l’hôtel lorsque l’attaque terroriste a eu lieu. «Au moment de l’attaque, la délégation n’était pas à l’hôtel car elle participait à des activités.»

Exprimant ses condoléances aux victimes de l’attaque, le porte-parole a également condamné les violences et a déclaré qu’il savait que l’attentat faisait l’objet d’une enquête approfondie de la part des autorités pakistanaises. «Je crois que le Pakistan sera en mesure de découvrir la vérité, de traduire les auteurs en justice et d’assurer la sécurité du personnel et des institutions chinois au Pakistan», a-t-il déclaré.

Les talibans ont revendiqué la responsabilité de l’explosion qui a frappé l’hôtel Serena à Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan, mais n’ont pas confirmé si l’ambassadeur chinois était leur cible. Au moins cinq sont morts, dont un policier et une douzaine ont été blessés dans l’explosion.

Il y a eu une série d’attaques contre les intérêts et les responsables chinois ces dernières années au Pakistan. En mai 2019, cinq personnes ont été tuées dans une attaque contre un hôtel cinq étoiles à Gwadar, une ville portuaire sur la côte sud-ouest du Baloutchistan, l’une des provinces les plus pauvres du Pakistan. La région, qui abrite un certain nombre d’investissements de Pékin, accueille un important projet de l’Initiative chinoise de la ceinture et de la route, le développement du port de Gwadar.

Les hôtels Serena étaient auparavant la cible des talibans et de leurs groupes associés. La Serena Kaboul a été prise pour cible à de nombreuses reprises car elle accueille souvent des dignitaires étrangers de haut rang.

Les groupes terroristes islamistes, y compris l’État islamique (EI, anciennement ISIS), ont également qualifié la Chine de l’un des principaux pays où les droits des musulmans sont bafoués, notant les violations présumées des droits de l’homme au Xinjiang, fréquemment citées par les médias occidentaux.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!