Pékin signe un pacte controversé avec les Îles Salomon — RT World News

Le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, s’est rendu lundi à Pékin pour signer neuf accords bilatéraux de coopération économique, technique et policière avec son homologue chinois, le Premier ministre Li Qiang, ainsi qu’avec le président Xi Jinping.

Les accords comprenaient une déclaration conjointe publiée mardi affirmant le nouveau « partenariat stratégique global», ainsi qu’un accord de «renforcer la coopération en matière d’application de la loi et de sécurité» dans laquelle la Chine s’est engagée à continuer de soutenir les Îles Salomon avec la formation et l’équipement de la police jusqu’en 2025.

Pékin a déjà formé et fourni des répliques d’armes à feu et du matériel anti-émeute aux forces de police de la nation insulaire, y compris des véhicules à canon à eau.

Les Îles Salomon ont affirmé leur soutien à la politique d’une seule Chine dans la déclaration conjointe, qui comprenait une allusion moins que subtile au Japon pour « traiter avec prudence des problèmes tels que le rejet d’eau contaminée par le nucléaire» de l’effondrement de Fukushima dans la mer, un plan auquel la Chine s’est longtemps opposée, et un coup de poing au projet américain et britannique de fournir à l’Australie un sous-marin nucléaire.

« Les Îles Salomon, monsieur, ont beaucoup à apprendre de l’expérience de développement de la Chine« , a déclaré le Premier ministre Sogavare aux dirigeants chinois, ajoutant qu’il était impatient de »renforcer encore les relations» entre les deux nations.

Confirmant la nature de la réunion, Li a déclaré aux journalistes que les deux gouvernements avaient «décidé d’établir un partenariat stratégique global de respect mutuel et de développement commun», remarquant favorablement à quel point leur relation s’était développée rapidement et avantageusement.















Pékin cherche à étendre son initiative Ceinture et Route à travers le Pacifique et à travers l’Asie et l’Afrique, avec un réseau de ports et d’autres infrastructures, a déclaré Xi à Sogavare lors d’une réunion ultérieure, ajoutant que le pays espère investir de manière significative dans la région du Pacifique grâce aux et startups chinoises »sans conditions politiques attachées.”

« La Chine comprend que les pays insulaires du Pacifique sont confrontés à de graves défis liés au changement climatique et est disposée à renforcer les échanges et la coopération« , a poursuivi Xi.

Sogavare ouvrira officiellement l’ambassade des Îles Salomon à Pékin avant de rentrer chez lui samedi.

Les Îles Salomon ont changé leurs relations diplomatiques en 2019 de Taïwan à Pékin et ont annoncé un important pacte de sécurité et diplomatique avec le pays l’année dernière. Apparemment aveuglés par cette décision, les États-Unis ont passé l’année dernière à lutter pour détourner Honiara de ce que l’administration Biden craint de devenir son partenaire militaire régional, y ouvrant même une ambassade en février, la première depuis 1993.

Une délégation du Département d’État s’est rendue aux Îles Salomon quelques jours seulement après l’annonce du partenariat avec la Chine, avertissant que s’ils permettaient à Pékin d’établir une présence militaire là-bas, les États-Unis devraient « répondre en conséquence.» Le Premier ministre Sogavare a rassuré à plusieurs reprises les Américains sur le fait qu’il n’y aurait pas de base militaire chinoise, de présence à long terme ou de capacité de projection de puissance dans son pays à la suite de l’accord.