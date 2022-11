Pékin signale son optimisme pour les relations avec les États-Unis après la rencontre Biden-Xi

“Les États-Unis et la Chine devraient montrer au monde qu’ils sont capables de gérer et de contrôler leurs différences”, a-t-il déclaré.

Mais M. Wang a également rappelé que la longue impasse sur l’avenir de Taiwan reste une source de crise potentielle. M. Xi, comme d’autres dirigeants chinois, a insisté pour que l’île autonome s’unifie finalement avec Pékin.

Lors des entretiens avec M. Xi, M. Biden a déclaré que Washington s’en tiendrait à sa politique d'”une seule Chine”, qui reconnaît la revendication de Pékin sur l’île mais ne va pas jusqu’à accepter cette revendication, et s’oppose à toute mesure visant à modifier unilatéralement la situation. statut de Taïwan.

Sur ce point et sur d’autres points de désaccord, notamment les droits de l’homme et les sanctions, M. Wang a indiqué que l’administration Biden devait faire davantage pour rassurer les dirigeants chinois.

“Arrêtez d’essayer de contenir et de battre la Chine, arrêtez de vous mêler des affaires intérieures de la Chine et arrêtez de nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine”, a-t-il déclaré.