La Chine a accusé les États-Unis d’utiliser des problèmes de sécurité comme prétexte pour discriminer Huawei, après que la Commission fédérale des communications a confirmé la désignation du géant des télécommunications comme une menace pour la sécurité nationale.

Washington persécute ses concurrents commerciaux sans fournir de preuves pour justifier de telles mesures extrêmes, ce qui soulève des questions sur l’engagement des États-Unis à « compétition juste, » La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré vendredi.

L’affirmation dite de «protection de la sécurité nationale» que la partie américaine a faite est incompatible avec les faits. Sa nature est que les États-Unis abusent du concept pour sévir contre certaines entreprises chinoises.

Ces remarques faisaient suite à une décision prise jeudi par la FCC de rejeter la demande de Huawei de reconsidérer la désignation par l’agence de la société chinoise de télécommunications comme une menace pour la sécurité nationale.

La désignation, annoncée en juin, interdit aux entreprises américaines d’utiliser un fonds gouvernemental de 8,3 milliards de dollars pour acheter des équipements à Huawei.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a salué le vote de la Commission, affirmant que la société de technologie « bien documenté » liens avec les renseignements militaires chinois et le Parti communiste chinois. Il a en outre déclaré que l’inscription de Huawei en tant que menace pour la sécurité nationale «Ont un impact direct et positif sur la sécurité et l’intégrité des réseaux américains.»

Huawei n’a pas immédiatement répondu à la décision. La décision intervient un mois après que l’agence a rejeté un appel similaire du groupe de télécommunications chinois ZTE.

Jeudi également, la FCC a avancé avec des plans visant à retirer les équipements fabriqués par Huawei des réseaux américains. L’agence a déclaré qu’elle utiliserait environ 1,6 milliard de dollars mis de côté par le Congrès pour rembourser les opérateurs pour le remplacement du matériel interdit.

Washington a tenté de faire pression sur ses alliés du monde entier pour qu’ils rompent les liens commerciaux avec Huawei et d’autres entreprises chinoises, insistant sur le fait qu’ils constituent une menace pour la sécurité nationale. Pékin a nié tout lien avec le géant des télécommunications et a accusé à plusieurs reprises les États-Unis d’essayer d’exclure injustement Huawei de la concurrence pour des contrats de développement de réseaux 5G mondiaux.

En novembre, le vice-président de Huawei, Victor Zhang, a déclaré dans une interview qu’il espérait que Washington reconsidérerait son hostilité envers la société une fois que le président élu présumé Joe Biden prendrait ses fonctions.

