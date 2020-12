Pékin est fermement opposé à un projet de loi adopté par le Congrès américain qui réaffirme certains droits des Tibétains, a déclaré mardi le ministère chinois des Affaires étrangères, tout en exhortant Washington à cesser de s’immiscer dans ses affaires intérieures.

Le ministère a mis en garde les États-Unis contre la signature de la loi dans la loi, a déclaré le porte-parole Wang Wenbin aux journalistes. «Nous exhortons la partie américaine à cesser de s’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine et à s’abstenir de signer dans la loi ces clauses et actes négatifs, de peur que cela ne nuise davantage à la poursuite de notre coopération et de nos relations bilatérales». Wang a souligné.

La loi sur la politique et le soutien au Tibet (TPSA) est un amendement au projet de loi de dépenses du gouvernement de 1,4 billion de dollars de cette année et a été approuvée par les législateurs américains lundi. Il demande à Pékin d’accorder aux États-Unis un consulat au Tibet et ouvre également la voie à des sanctions contre les responsables chinois s’ils s’immiscent dans la succession du chef spirituel le Dalaï Lama.

Le chef politique du gouvernement tibétain en exil a salué mardi la législation. «En adoptant le TPSA, le Congrès a envoyé haut et fort son message que le Tibet reste une priorité pour les États-Unis et qu’il continuera à soutenir sans relâche Sa Sainteté le Dalaï Lama et le CTA,» Lobsang Sangay a déclaré à Reuters. «C’est une victoire pour la lutte pour la liberté tibétaine.»

Le projet de loi américain a également affirmé que Pékin «A déjà achevé des programmes de transfert d’eau détournant des milliards de mètres cubes d’eau chaque année et envisage de détourner davantage d’eau du plateau tibétain en Chine.»

Bien que la législation soutienne le droit absolu des Tibétains de choisir un successeur du Dalaï Lama, elle propose également un dialogue entre Pékin et le dirigeant tibétain.

Le gouvernement chinois a longtemps accusé Washington de déstabiliser la région. En janvier, lorsque la Chambre a approuvé le projet de loi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré qu’il avait envoyé un mauvais signal à «Forces cherchant l’indépendance du Tibet.»

