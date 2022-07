Pékin semble retirer son mandat de vaccin après un refoulement

TAIPEI, Taïwan (AP) – La capitale chinoise Pékin semble avoir renoncé à un plan visant à lancer un mandat de vaccination pour l’entrée dans certains espaces publics après le refoulement des résidents.

Sans dire explicitement qu’il avait abandonné le plan, un responsable de la ville a été cité dans les médias d’État jeudi soir disant que les gens pouvaient entrer dans les lieux avec un résultat de test de virus négatif et un contrôle de température, comme cela a été la norme. Ils ont également déclaré que les vaccinations se poursuivraient sur le principe du “consentement éclairé et volontaire”.

Un responsable non identifié du bureau de contrôle de la pandémie a déclaré que les habitants de la ville pouvaient entrer dans n’importe quel lieu public avec un test PCR négatif effectué au cours des 72 dernières heures et un contrôle de la température, selon un court message de questions et réponses du Beijing Daily officiel, le principal journal du gouvernement de la ville, publié tard jeudi soir.

La ville a annoncé mercredi qu’à partir de la semaine prochaine, les gens devaient présenter une preuve de vaccination contre le COVID-19 avant de pouvoir entrer dans certains espaces publics, notamment les gymnases, les musées et les bibliothèques. Cela a suscité d’intenses discussions alors que les habitants de la ville s’inquiétaient de la façon dont l’annonce soudaine de la politique perturberait leur vie.

Un appel téléphonique au bureau de presse du gouvernement de Pékin pour confirmer que le changement de politique n’a pas abouti. Le téléphone avait été mis en mode “ne pas déranger” selon un message enregistré.

En ligne et hors ligne, certains ont critiqué la politique, craignant qu’elle n’oblige ceux qui n’étaient pas vaccinés à se faire vacciner ou qu’elle ne perde l’accès à de nombreux espaces publics. L’annonce était en vogue jeudi sur le service de réseau social chinois Weibo.

Le gouvernement est préoccupé par le nombre restant de personnes non vaccinées, en particulier celles de plus de 60 ans qui sont vulnérables. En avril, le gouvernement de Pékin a annoncé que plus de 80 % des personnes de plus de 60 ans avaient reçu un vaccin, soit quelque 3,4 millions de personnes.

Le chercheur d’Associated Press Yu Bing a contribué à ce rapport depuis Pékin.

Huizhong Wu, Associated Press