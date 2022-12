Pékin se prépare à une poussée de Covid après que la Chine a levé les freins à la pandémie

“Ce problème devrait être exposé, et les chiffres devraient retrouver leur véritable apparence, ou ils ne devraient pas être signalés du tout”, a déclaré Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du Global Times, un journal du Parti communiste, sur Weibo, un site de médias sociaux populaire. “Cela n’est pas propice au maintien du sérieux des informations officielles ni à façonner la compréhension objective de chacun de la propagation de l’épidémie.”

À Pékin, où les cabines de test PCR ont disparu de nombreux trottoirs, au moins 2 600 cas ont été enregistrés jeudi, selon le gouvernement, mais ce décompte est largement considéré comme un sous-dénombrement important.

Certains résidents ont déclaré qu’ils avaient déjà le virus mais qu’ils n’étaient pas gravement malades.

Hannah Yang, 38 ans, directrice d’une société de distribution de films à Pékin, a déclaré que plus de la moitié de ses collègues avaient été testés positifs cette semaine. “La plupart des gens estiment qu’il n’est pas nécessaire de consulter un médecin”, a-t-elle déclaré. “Plus de gens stockent des médicaments.”

Elle a déclaré qu’elle et son fils, un élève du primaire, avaient également été testés positifs vendredi matin. « Je ne ressens rien », a déclaré Mme Yang. “Il semble que le virus soit très doux.” Elle a dit que ses symptômes étaient beaucoup plus légers que le rhume qu’elle avait eu il y a trois mois.

“Je pense qu’il doit y avoir de nombreux cas positifs à Pékin”, a-t-elle déclaré. “Plus personne ne se fortifie sérieusement contre le virus.”

Malgré les assurances du gouvernement, le démantèlement brutal de trois ans de machinerie bureaucratique pour arrêter la propagation de Covid a suscité l’inquiétude des experts médicaux en dehors de la Chine continentale. Les experts avaient plutôt appelé la Chine à mener une campagne de vaccination de six mois avant l’ouverture.

Il y a un an, la Chine vaccinait plus de 20 millions de personnes par jour. Mais cet effort a échoué en juin dernier, les vaccinations tombant sur quelques centaines de milliers de personnes par jour. Après avoir poussé les résidents à recevoir deux injections et un rappel l’année dernière, la Chine n’est pas encore passée à l’administration de quatrièmes doses. La majeure partie de la population n’a donc bénéficié d’aucune protection récente.