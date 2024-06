Pékin se hérisse alors que le chef américain de la défense se concentre sur les risques chinois

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a tenté samedi de recentrer l’attention sur la menace chinoise dans la région Asie-Pacifique, cherchant à apaiser les inquiétudes selon lesquelles les conflits en Ukraine et à Gaza détournaient l’attention des engagements américains en matière de sécurité dans la région.

Austin, qui s’exprimait lors du sommet annuel sur la sécurité du Dialogue Shangri-La à Singapour, a rencontré vendredi son homologue chinois, Dong Jun, dans le but d’apaiser les frictions sur des questions telles que Taiwan et l’activité militaire de la Chine en mer de Chine méridionale.

On s’inquiète de plus en plus du fait que l’accent mis par Washington sur l’aide à l’Ukraine contre l’invasion russe et le soutien à la guerre israélienne à Gaza, tout en essayant de garantir que le conflit ne s’étende pas, ait détourné l’attention de l’Indo-Pacifique.

« Malgré ces affrontements historiques en Europe et au Moyen-Orient, l’Indo-Pacifique reste notre théâtre d’opérations prioritaire », a déclaré Austin dans son discours, qui semblait viser à souligner l’héritage de l’administration dans la région en tant que premier mandat du président Joe Biden. touche à sa fin. Biden se présente à la réélection en novembre contre l’ancien président Donald Trump.

« Soyons clairs : les États-Unis ne peuvent être en sécurité que si l’Asie est en sécurité », a déclaré Austin. « C’est pourquoi les Etats-Unis maintiennent depuis longtemps leur présence dans cette région. » Austin a souligné l’importance des alliances dans la région.

« Et… une résolution pacifique des différends par le dialogue et non par la coercition ou le conflit. Et certainement pas par de soi-disant sanctions », a déclaré Austin, s’en prenant à la Chine. Le discours visait les actions de Pékin dans la région, y compris en mer de Chine méridionale, sans nommer la Chine pour l’essentiel.

En réponse, le lieutenant-général chinois Jing Jianfeng a déclaré que la stratégie américaine pour l’Indo-Pacifique visait à « créer la division, provoquer la confrontation et saper la stabilité ».

« Cela ne sert que les intérêts géopolitiques égoïstes des Etats-Unis et va à l’encontre de la tendance de l’histoire et des aspirations communes des pays de la région en faveur de la paix, du développement et d’une coopération gagnant-gagnant », a déclaré Jing, chef adjoint du Département d’état-major conjoint du Département d’état-major interarmées de la Chine. Commission militaire.

Certains responsables américains affirment que Pékin est devenu plus enhardi ces dernières années, en lançant récemment ce qu’il a décrit comme des exercices de « punition » autour de Taiwan, en envoyant des avions de guerre lourdement armés et en organisant des attaques simulées après l’investiture de Lai Ching-te comme président de Taiwan.

Environ 8 milliards de dollars de financement américain sont réservés pour contrer la Chine dans la région Indo-Pacifique dans le cadre d’un projet de loi de financement supplémentaire adopté par les législateurs.

Le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr. a dénoncé vendredi les actions illégales, coercitives et agressives en mer de Chine méridionale, un territoire océanique contesté que la Chine a inondé de navires des garde-côtes ces derniers mois.

Les Philippines, un vaste archipel ayant des liens historiques forts avec les États-Unis et une proximité géographique étroite avec la Chine, sont au centre d’une lutte de pouvoir qui s’intensifie entre Washington et Pékin.

Austin a déclaré que le harcèlement auquel sont confrontées les Philippines était dangereux et a réitéré que le traité de défense mutuelle entre les États-Unis et Manille était à toute épreuve. Il a déclaré que l’objectif était d’éviter que les tensions entre Pékin et Manille ne deviennent incontrôlables.

« L’Amérique continuera à jouer un rôle vital dans la région Indo-Pacifique, aux côtés de nos amis de la région que nous partageons et qui nous tiennent tant à cœur », a déclaré Austin.

Jing, le général chinois, a déclaré que ces alliances contribuent à l’instabilité dans la région.

« Il est naturel que des voisins se chamaillent parfois, mais nous devons résoudre les désaccords par le dialogue et la consultation plutôt que d’inviter des loups dans notre maison et de jouer avec le feu », a-t-il déclaré.