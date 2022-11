Pékin s’attaque à son problème de pollution atmosphérique. Pourquoi New Delhi ne peut-elle pas ?

Il y a dix ans, les capitales des deux plus grands pays d’Asie avaient l’un des ciels les plus sales du monde. Les pires jours, des millions de personnes étaient enveloppées dans d’épais auvents gris de smog qui assombrissaient le soleil et assiégeaient les poumons.

Depuis lors, l’une de ces villes a fait des progrès significatifs. Après que le gouvernement chinois a déclaré une guerre contre la pollution en 2013, Pékin a poursuivi un effort pluriannuel de 100 milliards de dollars pour purifier son air. Les autorités ont réprimé les usines, ont retiré les vieux véhicules de la circulation et sont passés du charbon au gaz naturel. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, les responsables de Pékin affirment que la ville compte désormais plus de 100 jours de ciel clair de plus chaque année qu’au début de la campagne.

Mais dans l’autre ville, New Delhi, l’air de cet automne a été aussi infect que jamais. Le début de la saison de la pollution de l’air a apporté des semaines de brume dans la ville, incitant les autorités à interrompre brièvement la circulation des camions, à fermer les écoles et à demander aux gens de travailler à domicile. Ceux qui s’aventuraient encore toussaient dans leurs masques et se frottaient les yeux. L’air était amer sur la langue.

Chaque année, le ciel de la région de Delhi devient âcre à cause de la pollution générée par des millions de véhicules, du brûlage des chaumes dans les fermes environnantes et de l’utilisation de feux à ciel ouvert pour le chauffage et la cuisine dans les maisons rurales. Et chaque année, les habitants se demandent pourquoi rien ne change.