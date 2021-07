Pékin sanctionne plusieurs Américains, dont l’ancien secrétaire américain au Commerce, pour la première application d’une nouvelle loi contre les sanctions anti-chinoises

L’ancien secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross figurait parmi les personnes mises sur liste noire par le gouvernement chinois vendredi, alors que Pékin ripostait à Washington au sujet des sanctions américaines imposées aux responsables chinois concernant la prétendue répression à Hong Kong.

En plus de Ross, Pékin a imposé des sanctions à un certain nombre de responsables américains actuels et anciens. Beaucoup sont, ou ont été, les chefs de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, de la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise et du National Democratic Institute for International Affairs.

Les sanctions sont les premières imposées en vertu de la loi chinoise anti-sanction étrangère, adoptée en juin. La loi permettrait à Pékin de riposter après que des États étrangers aient imposé des mesures punitives aux citoyens et aux entreprises chinois.

Cette décision intervient quelques jours seulement avant que la secrétaire d’État adjointe américaine Wendy Sherman ne se rende en Chine dans le cadre de son voyage officiel en Asie, qui comprend également des escales au Japon et en Corée du Sud.

La semaine dernière, Washington a imposé des sanctions à sept responsables chinois prétendument coupables d’avoir sapé la démocratie à Hong Kong. Toutes les personnes sanctionnées étaient des directeurs adjoints du bureau de liaison, selon les biographies en ligne.

Les deux pays ont échangé de nombreux coups diplomatiques ces dernières années, les États-Unis ayant fréquemment recours à des sanctions ciblées. La Chine s’est engagée à protéger ses citoyens et ses entreprises de l’ingérence américaine.

