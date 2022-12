Pékin rugit après les fermetures, mais la Chine n’est pas sortie du bois

Des foules se rassemblent pour regarder un groupe se produire au centre commercial Solana à Pékin la veille de Noël 2022, alors que la ville se remet d’une vague de Covid. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

BEIJING – Les gens retournent dans les rues de la capitale chinoise alors qu’elle émerge d’une vague d’infections à Covid. Pendant l’heure de pointe du lundi matin, le trafic à Pékin a augmenté d’environ 90% par rapport à il y a une semaine – à des niveaux “fortement encombrés”, selon les données de Baidu. Au cours du week-end, commandes de billets pour les attractions de la ville de Pékin doublé par rapport à la semaine précédente, selon les données citées par le site chinois d’informations économiques 21st Century Business Herald. CNBC n’a pas pu vérifier les chiffres. Pour l’anecdote, le trafic piétonnier dans les centres commerciaux et le CityWalk d’Universal Beijing Resort au cours du week-end a augmenté de manière significative pour atteindre des niveaux modestement bondés. Tous les magasins n’ont pas encore rouvert. Noël n’est pas un jour férié en Chine continentale, mais souvent célébré par les jeunes. Contrairement à l’augmentation du trafic dans la ville de Pékin, Shanghai et Shenzhen ont encore connu des niveaux de congestion très faibles lundi matin, selon les données de Baidu. Les deux villes ont commencé à voir une vague d’infections à Covid après Pékin. Le rebond de l’activité sociale à Pékin au cours des derniers jours est un exemple du temps qu’il faudra au pays pour se débarrasser de l’impact économique des contrôles zéro-Covid.

Il y a un mois, les habitants de Pékin faisaient face à une augmentation des fermetures d’appartements et des manifestations publiques qui ont suivi. Début décembre, les autorités municipales et centrales ont brusquement mis fin à de nombreux contrôles Covid au milieu d’une flambée des infections. La ville a déclaré que les visites dans les cliniques de fièvre avaient été multipliées par 16 en une semaine – pour atteindre 22 000 le 11 décembre. Quatre jours plus tard, le nombre quotidien était passé à 73 000 visites, mais le 21 décembre, le chiffre était tombé à 65 000 visites, selon un rapport officiel samedi. La ville compte environ 22 millions d’habitants. La part des cas graves de Covid et des patients âgés a augmenté, selon le rapport. Il a cité un directeur d’un hôpital local qui a déclaré que la part des visites de personnes âgées était passée de moins de 20% à près de 50%. Les personnes âgées chinoises ont des taux de vaccination Covid plus faibles et ont souvent des problèmes de santé sous-jacents qui les rendent plus vulnérables au virus. Pour l’anecdote, les décès ont augmenté. Cependant, il y a de moins en moins de divulgations officielles. La Commission nationale chinoise de la santé a cessé dimanche de partager les chiffres quotidiens sur les infections et les décès de Covid, mettant fin à une pratique de près de trois ans. L’un des arguments officiels pour maintenir des contrôles stricts de Covid était que le système de santé national déjà tendu aurait du mal à gérer une augmentation des infections.

Les cas de Covid montent toujours en flèche

Malgré le manque de données publiques au niveau national, la province du Zhejiang – limitrophe de Shanghai – a partagé dimanche certains des chiffres officiels les plus détaillés sur Covid. La province a déclaré que les infections quotidiennes à Covid dans la région ont dépassé le million et doubleront probablement pour atteindre un pic de 2 millions par jour autour du Nouvel An. La province compte environ 65,4 millions d’habitants, dont plus de 70 % vivent dans des villes comme Hangzhou, qui abrite Alibaba. Le Zhejiang a déclaré que les cliniques de fièvre de la province ont une capacité quotidienne maximale de 600 000. Les autorités ont déclaré que parmi les grands hôpitaux de la province, il y avait plus de 12 000 lits en unité de soins intensifs, soit 9,9% des lits ouverts. Le trafic lundi matin à Hangzhou était très léger, selon les données de Baidu.

Voyager à la hausse

Alors que les gens restent chez eux dans certaines régions de Chine alors que les infections augmentent, d’autres régions en plus de Pékin connaissent une reprise de l’activité sociale. Les villes du sud-ouest de Chengdu et Chongqing ont vu de grands sauts dans le trafic routier à des niveaux de congestion aussi lourds que ceux de Pékin, selon les données de Baidu.

