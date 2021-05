Pékin riposte après que les médias indiens ont déclaré que la Chine avait envoyé des concentrateurs d’oxygène de qualité inférieure et trop chers à Delhi pour soulager Covid

S’exprimant vendredi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré aux journalistes que la demande croissante avait affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale et que c’était la cause des augmentations de prix en Inde, notant en particulier les problèmes d’approvisionnement en Europe.

«En outre, les acheteurs indiens expriment généralement largement leurs besoins par le biais de divers canaux, et achètent parfois par différents canaux, ce qui peut également entraîner une demande excessive… et faire grimper les prix». dit-elle.

Hua répondait à un article publié par India Today vendredi matin, qui citait des documents officiels et des photos et affirmait que les entreprises chinoises avaient augmenté le prix des concentrateurs d’oxygène qu’elles envoient à Delhi mais avaient également diminué la qualité des spécifications et des composants. .

Le document affirme qu’un fabricant, Yuwell, a augmenté son coût par article de 340 $ par pièce le 30 avril à 460 $ à compter du 12 mai. India Today a affirmé que la Chine «Geste humanitaire» n’est rien de plus que de faire du profit.

« Nous achetons des produits bien plus chers pour la moitié de sa qualité, et la durée de vie ne sera que de quelques centaines d’heures au lieu de quelques milliers d’heures à l’origine, » un acheteur indien a déclaré au journal.

Pékin a déjà parlé de son aide à l’Inde alors que son voisin fait face à une augmentation fulgurante des cas de Covid-19. «La Chine fournit la plupart des concentrateurs d’oxygène à l’Inde et continue de produire des concentrateurs d’oxygène et d’autres équipements médicaux pour l’Inde», L’ambassadeur de Chine en Inde, Sun Weidong, a déclaré dans un tweet début mai.

Mardi, le journal d’État chinois, le Global Times, a fait sa propre accusation, suggérant que les intermédiaires indiens réalisaient de gros profits en revendant des concentrateurs d’oxygène fabriqués en Chine. Le journal a déclaré que les fournisseurs chinois étaient « Bouleversé et attristé » d’entendre que leurs efforts humanitaires étaient sapés.

L’Inde a été aux prises avec une vague très grave de Covid-19, enregistrant plus de 300 000 cas chaque jour. Le pays est devenu dépendant de l’aide étrangère et des importations pour les fournitures médicales.

